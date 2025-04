Un psicólogo recomienda una técnica efectiva para capear las discusiones o las manipulaciones: «Es tremendamente poderosa»

El bienestar psicológico es crucial para que una persona se sienta en paz y viva tranquila pero en todos los ámbitos de la vida acaban surgiendo historias que pueden llegar a tensionar. Entre las peores sensaciones está seguramente la discusión o el enfrentamiento, tanto físico como verbal, ya que en función de la personalidad de los implicados, el contexto y las herramientas para manejarlo puede afectar y mucho.

En este sentido, existen múltiples técnicas para capear estas situaciones. Cada uno, de hecho, conoce sus puntos fuertes y débiles y cómo pueden reaccionar de la mejor manera a una bronca y además existen muchos profesionales de la psicología y 'coaches' que también aportan trucos para afrontar discusiones de la mejor manera.

Ahora ha querido hablar de esto Luis Miguel Real. Muy popular en X (donde es @LuisMiguelReal4) por sus reflexiones y consejos, este psicólogo acaba de exponer que la «técnica de la niebla» es precisamente muy útil en situaciones de tensión y ha explicado cómo aplicarla muy fácilmente en un hilo que en solo dos días se acerca a las 100.000 visualizaciones.

«Dejas pasar el golpe»

Según defiende, esta técnica «es una estrategia de comunicación que puede parecer sutil, pero es tremendamente poderosa cuando alguien intenta arrastrarte a una discusión, manipularte o hacerte sentir culpable con críticas constantes», situaciones que pueden aparecer en el día a día de muchos.

Así, Real expone que básicamente consiste «en no oponerte directamente ni ponerte a la defensiva, sino en responder con neutralidad, ambigüedad o incluso acuerdo parcial» de manera que ni se ceda en la posición ni se busque engancharse emocionalmente.

El psicólogo pone el ejemplo de que a uno le puedan reprochar que siempre llegue tarde y se busque la discusión por allí. «En lugar de contraatacar o justificarte, aplicas la niebla», asegura, lo que significa que en vez de que rebatir la acusación o justificarla es más sencillo apostar por un sencillo «puede ser, a veces se me complica con el tráfico».

«Y punto. Sin entrar al juego, sin dar más explicaciones», defiende Real, que incide en que con esta postura «dejas que la crítica se pierda en una especie de niebla gris que no opone resistencia, pero tampoco permite el enfrentamiento». Así, destaca que «la clave es que la niebla no alimenta el conflicto» porque ni das argumentos para que te sigan atacando ni te colocas víctima o culpable, sino que «simplemente dejas pasar el golpe como quien esquiva sin necesidad de devolverlo».

Para el experto esta técnica es muy útil porque «es una forma de proteger tu equilibrio emocional y tu energía, sobre todo cuando tienes enfrente a alguien que no quiere dialogar, sino desgastarte» y remarca que sirve especialmente con personas pasivo-agresivas, críticas compulsivas o manipuladoras, que si no encuentran respuesta «se desconciertan, se frenan, pierden poder».

«La niebla no es evasión. Es autocuidado. Es saber que no todo merece una respuesta intensa. Y que, a veces, la mejor manera de ganar una conversación… es no jugarla», sentencia el experto que ha recibido algunos comentarios al respecto entre sus seguidores, como si es lícito esta actitud cuando la otra parte de la discusión simplemente quiere llegar a resolver un conflicto.