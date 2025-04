Un español compara las torrijas de Mercadona y Lidl y no se corta al decir cuál es mejor: «Me gusta mucho más la de...»

La Semana Santa ya ha comenzado y no hay nada más típico en estas fechas que disfrutar de una buena comida rodeado de familiares y amigos.

Aunque en estos banquetes suelen haber platos muy ricos, algo que no puede faltar es un dulce. Hay quien prefiere los buñuelos, los pestiños o la leche frita. En cambio, muchas personas consideran prácticamente un 'delito' no tener sobre la mesa unas torrijas.

La receta original de este postre se basa en una rebanada de pan empapada en leche aromatizada en vainilla, canela, cítricos y anís. Después se reboza en huevo y, seguidamente, se fríe. Con el paso del tiempo, esta fórmula ha ido variando y se le han introducido diversos matices. Famosos chefs españoles como Alberto Chicote, Pepe Rodríguez, Jordi Roca, Dani García o José Andrés han revelado sus trucos para conseguir darles un toque único e inigualable.

Como se puede ver, cocinarlas en casa no es nada complicado, solo hay que tener los ingredientes correctos. Sin embargo, algunos consumidores optan por comprarlas en el supermercadoya preparadas. Este ha sido el caso de Mario Baeza. El chico, muy conocido en TikTok por probar comida de todo tipo, ha comparado las de la Mercadona y Lidl y este ha sido su veredicto.

Torrijas de Mercadona vs. Lidl: ¿cuál es mejor?

Mario Baeza ha decidido comparar las torrijas de Mercadona y las de Lidl. La primera diferencia que encuentra es en el precio y en las unidades que vienen en la caja.

Precios de las torrijas de Mercadona y Lidl Torrijas de Mercadona : cuatro unidades por 6,20 euros.

Torrijas de Lidl: tres unidades por 5,69 euros.

Después de esta breve introducción, se dispone a probarlas. Por un lado, de la torrija de Lidl dice que «está bastante empapada» y viene «descongelada». Sobre la de Mercadona tiene una opinión similar: «Muy 'blandiblu' también». «De grosor vemos que son iguales. En cuanto al tamaño, la de Lidl es un poco más grande», añade.

Veredicto final

Una vez se ha comido ambas torrijas, Mario ha sido muy claro. «Sobre el sabor, me gusta mucho más la de Lidl. Me sabe más a canela. La de Mercadona apenas noto la canela y la textura no me ha convencido», sentencia.