Una entrenadora personal explica cómo aumentar glúteo de forma correcta en el gimnasio con este ejercicio: «Nuestra cabeza está alineada con nuestra columna»

Entrenar el glúteo no es solo cuestión de estética. Según sostiene la Asociación Madrileña de Medicina del Deporte (AMMMA), fortalecer esta zona de nuestro cuerpo es fundamental para la estabilidad de la pelvis, la mejora de la postura y la prevención del dolor lumbar ... . Unos glúteos fuertes también inciden en un mejor rendimiento deportivo y en la protección de las rodillas frente a las lesiones.

Mantienen la postura erguida y permiten movimientos como caminar, correr y saltar. Su entrenamiento favorece la tonicidad, aumenta el metabolismo, y mejora la fuerza en actividades cotidianas y deportivas. La inactividad, combinada con estilos de vida sedentarios, provoca atrofia muscular y pérdida de funcionalidad, incrementando el riesgo de dolores lumbares y desequilibrios.

Incluir ejercicios específicos como hip thrust, sentadillas y peso muerto en las rutinas, contribuye a mantener unos glúteos saludables y funcionales en el día a día.

Cómo aumentar glúteo de forma correcta en el gimnasio con el peso muerto

En este contexto la entrenadora personal y coach online Paola Téllez, ha publicado un vídeo en sus plataformas digitales que está haciendo furor entre las aficionadas al fitness. En él explica paso a paso cómo ejecutar el peso muerto rumano de forma correcta para activar realmente el glúteo.

«Creo que no soy la única a la que le ha pasado esto», comienza la joven diciendo en el vídeo, en el que aparece ejercitándose. «Tienes que hacer peso muerto para que te crezcan los glúteos, pero es que yo solamente notaba los isquios, no notaba el glúteo», confiesa, identificando un error común entre quienes entrenan este grupo muscular.

Según explica la entrenadora en la grabación, «los pies tienen que estar a la anchura de nuestras caderas y, si quieres, un poquito las puntas hacia los lados».

Advierte Téllez que la postura de la cabeza es esencial: «Nuestra cabeza no está mirando hacia arriba, está alineada con nuestra columna». En cuanto a la técnica, aconseja mantener el control durante todo el recorrido: «Una vez estamos aquí y nuestra barra está pegando con nuestra espinilla, hacemos una retracción escapular y activamos el core».

Téllez detalla que el punto clave está en «buscar dónde se estira más nuestro glúteo». Para ello, recomienda mantener las piernas semiflexionadas y bajar hasta notar la mayor tensión: «Aquí es donde noto más el estiramiento de mi glúteo y de ahí subo. No pierdas la tensión en ningún momento del recorrido».