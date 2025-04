¿Qué hay detrás de la extraña repetición de cifras en la Bonoloto? Así lo explican las matemáticas

«No podemos pensar que algo, por poco probable, pueda ser imposible». Con esa contundencia se pronuncia Luis J. Rodríguez, vicepresidente segundo de la Real Sociedad Matemática Española y catedrático de didáctica de la matemática en la Universidad de Oviedo.

El extraño resultado del sorteo de la Bonoloto de la pasada semana, cuando siete de los ocho números se repitieron con apenas dos días de diferencia, ha despertado revuelo y todo tipo de teorías sobre algo que, a nivel de probabilidades, es realmente factible.

Así lo ha explicado a ABC la citada eminencia en el mundo de los números, quien insiste en que no hay lugar para «conspiraciones ni trucos».

«Improbable pero no imposible»

«Todos los números tienen la misma probabilidad de salir y es igualmente probable que se repitan», detalla. Y es que, aunque la probabilidad real de que salgan los números es de una entre 2.330.636, «no significa que vaya a pasar una vez entre todas esas, sino que puede pasar más de una vez o puede no pasar», recalca Rodríguez, quien hace hincapié en que «la probabilidad no es una predición».

EL SORTEO DE LA POLÉMICA Los números repetidos de la Bonoloto Sorteo del 8 de marzo: 8, 21, 23, 40, 43, 47, 26, 7

Sorteo del 11 de marzo: 8, 21, 23, 28, 40, 47, 26, 7

«Si con la probabilidad pudiéramos predecir cuándo va a ocurrir, los matemáticos seríamos ricos», cuenta, pero «no se puede decir cuánto tiempo va a pasar entre un resultado y otro en base a una probabilidad».

«Lo probable», explica con la precisión de profesor experto, es que «efectivamente ocurra una vez de cada X, pero no tiene por qué ocurrir», sentencia, girando sobre la idea de que «la probabilidad no es frecuencia».

«La probabilística no es determinista» Luis J. Rodríguez Catedrático de didáctica de la matemática

Cuando los resultados del sorteo, con cinco de los seis números idénticos, además del reintegro y el complementario iguales, empezó a ganar repercusión en redes sociales, surgieron infinidad de sospechas sobre un posible amaño que, teniendo en cuenta la dinámica del sorteo, es algo prácticamente imposible.

Así lo cree Rodríguez, que resalta que el sorteo de la Bonoloto se emite por televisión y que, además, no hay una máquina manipulable detrás sino que hay unos bombos de los que se extraen las bolas, a la manera tradicional.

Puede ocurrir... o no

«La probabilística no es determinista», reitera el catedrático, que atribuye más al fruto de la casualidad lo ocurrido debido a que no se puede confundir la probabilidad con la predicción aunque sí haya un número de opciones puramente matemáticas de que algo ocurra (o no).

Noticia Relacionada Así es la ley de Garzón contra el juego: claves, cambios y cómo se va a regular a partir de ahora Luis García López El Ministerio de Consumo prepara un Real Decreto que endurece el acceso de jóvenes y jugadores habituales con un anteproyecto de Real Decreto

«Otra cosa sería que pasara más a menudo», especula, sobre la validez de las sospechas en el caso de que no se tratara de un curioso fenómeno aislado.

Lo cierto es que pese a ser «muy poco probable» desde luego «no es imposible» y, en todo caso, lo que la probabilística no nos dice es realmente si volverá a ocurrir ni cuándo.