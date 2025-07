La desesperación de un joven español con 30 años al no encontrar trabajo en nuestro país: «No sé cómo entrar en el mundo laboral»

El paro acaba de registrar cifras históricas en España este junio puesto que casi 49.000 personas encontraron trabajo y eso ha dejado la cifra de los desempleados en unos niveles tan bajos que no se veían desde hacía 17 años. En todo caso, no es fácil dar con un puesto que satisfaga las expectativas salariales, permita la conciliación laboral y que motive profesionalmente.

Las redes sociales son precisamente espacios en los que muchos explican sus peripecias laborales y, por ejemplo, cómo han encontrado empleos con mejores sueldos en el extranjero, las surrealistas condiciones de trabajo que les han interpuesto o si uno puede ganarse bien la vida como 'rider'. También muchos explican las dificultades para conseguir ese puesto deseado.

Esto mismo es lo que acaba de hacer Javier. Él es un joven treintañero que se ha viralizado ahora por un vídeo en su cuenta de TikTok en el que confiesa el «drama laboral y crisis existencial» que ha sufrido tras haber pasado por tres entrevistas de tres empresas distintas. «Lo mismo siempre», asegura él en la publicación, que supera las 132.000 visualizaciones en unos pocos días.

«Ya no sé cómo hacerlo»

«No sé si a más gente le pasa, pero hoy me han llamado de una entrevista de trabajo que hice», empieza él sus explicaciones desde el interior de un coche. Javi incide en que fue la empresa la que se puso en contacto con él, para un puesto en el departamento de diseño, y que ha estado una semana esperando a que le dijeran algo hasta que lo hicieron y no con buenas noticias.

En la llamada le dijeron «que no me han cogido porque han cogido una persona con un poquito más de experiencia que yo» y le puntualizaron, como comenta, que él «tenía un perfil muy junior y han cogido a una persona no tan junior». «No sé, estoy un poco como decepcionado porque ya no sé cómo hacerlo para entrar en el mundo laboral», lamenta el joven.

«Me parece algo como ilógico no poder entrar en el mundo laboral pero al final tengo 28 años, se me hace imposible avanzar laboralmente», se queja. Así, el joven explica que «por más que hago entrevistas todas las empresas me piden experiencia e incide en que tanto como community manager como para la creación de contenido, diseño de interiores o de tienda no consigue encontrar trabajo.

Javi expone, con un aire de desesperación, que «todo el mundo me pide experiencia y es que no sé qué hacer». «No sé si hay alguien más en mi situación o más gente que no sepa cómo incorporarse al mundo laboral, pero es frustrante tener como casi 30 años y decir 'no sé para qué he estudiado'», sentencia el joven.

Unas 800 personas han comentado su vídeo con opiniones de todo tipo. Algunos le han animado, como Diego, que le explica que «me pasó exactamente lo mismo y en el mismo sector. Cambié de sector y desde entonces no he parado de trabajar». «Tienes que irte de España, yo me marché porque estaba en la misma situación y nunca me ha faltado trabajo desde entonces», le cuenta Anlly. Otro usuario llamado Óscar le recomienda que mienta y diga que tiene experiencia, un mensaje muy aplaudido.