Un piloto de combate explica cuánto dinero cobra al mes por trabajar en el Ejército del Aire: «Son sueldos bastante...»

En España, como en otros países, existen profesiones que resultan muy extraordinarias, ya que solo unas pocas personas están capacitadas para dedicarse a ello.

Esto es lo que ocurre con los pilotos de combate, más en concreto los pilos de caza que trabajan en el Ejército del Aire y del Espacio español, puesto de trabajo considerado de los más exigentes y selectos dentro de las Fuerzas Armadas.

Alrededor de un centenar de personas cuentan con este cargo en nuestro país, después de haber recibido una extensa formación y de haber atravesado un proceso de selección muy competitivo y de alto nivel.

Para conocer más sobre cómo se desarrolla esta profesión y desentrañar detalles que, para muchos, pueden resultar desconocidos, el presentador y locutor Uri Sabat ha entrevistado al capitán Enrique Gil Cañete, uno de los 100 pilotos de caza que hay en España.

¿Cuánto cobra un piloto de combate en España?

En el podcast del comunicador han tenido una conversación sobre lo que realmente significa volar un avión de combate F18, cómo se ha formado, cuál ha sido el desarrollo de su carrera o a qué desafíos físicos y mentales se ha tenido que enfrentar. Pero uno de los datos más llamativos por los que le pregunta el entrevistador ha sido cuánto cobra el piloto.

«Es muy difícil hacer lo que tú haces. ¿Cuánto cobras por ello?» pregunta sin titubeos Sabat y, entre risas, Gil Cañete contesta con firmeza:

«La última nómina neta estamos hablando de 2790 euros. Es la última que me entró antes de ser padre, porque sabes que cuando eres padre pues el IRPF y tal te lo quitan. Pero sí, la última nómina normal, digamos, 2790 euros». Ante esta respuesta, el comunicador y el piloto continúan charlando sobre los sueldos, en general, de otros compañeros y superiores.

«Creo que son sueldos bastante públicos, de hecho bueno, yo cobro más porque soy capitán, pero cuando entras en el escuadrón, eres teniente y llevas menos años, eres piloto de caza igual, no igual porque no tienes las mismas capacidades ni responsabilidades, y cobras menos. A lo mejor un teniente está cobrando, no lo sé, del orden de 2300 euros», detalla Gil Cañete.

El capitán también explica cómo se organizan los cargos: «Encima de mí va el comandante, después el teniente coronel, después coronel y luego ya por ahí van los distintos rangos de generales. No sabría decirte cuánto cobran cada uno porque no lo sé, no me he puesto a investigarlo», reconoce.

Además, cuenta que para llegar a ser coronel se puede conseguir de manera «relativamente fácil. Luego a partir de ahí, para general ya son cargos de libre designación, es decir, que por méritos te designan para ser general», continúa detallando dentro de la extensa entrevista.