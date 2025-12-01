Dónde hay puente de diciembre en España esta semana: las comunidades autónomas que tendrán festivo

A pesar de que este mes de noviembre hemos tenido algún que otro festivo, muchos son los que esperan con ansias el último gran puente de este 2025, con diciembre a la vuelta de la esquina.

Y es que además de celebrarse la Navidad, es ... un gran momento para aquellos afortunados que puedan tener el descanso del esperado Puente de Diciembre, conocido también como Puente de la Constitución o de la Inmaculada, que trae consigo un cierre de alto sobre todo para quienes puedan disfrutarlo. Este año, aunque no será un descanso de cinco días, si será de tres.

El día 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución Española, cae en sábado y al coincidir en fin de semana, este festivo no supone un día no laborable adicional para todas las personas que trabajan de lunes a viernes. Por lo tanto, al coincidir en sábado no se traslada a otro día.

Comunidades que no trabajan el Día de la Inmaculada Concepción y disfrutan del puente de diciembre

Por su parte, el día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, cae en lunes, así que ese día es festivo nacional y se aplica en todas las comunidades. Se trata de una fecha de gran relevancia religiosa y tradicional en el país.

Esta festividad, que conmemora la creencia católica de que la Virgen María fue concebida sin pecado original, es un día festivo nacional obligatorio, por lo que no se trabaja en ninguna comunidad autónoma española. Su caída en lunes genera un puente de diciembre de tres días consecutivos.

A diferencia de años en que la fecha cae en domingo y algunas comunidades trasladan la fiesta al lunes siguiente, en 2025 el festivo es el mismo lunes para todos, garantizando un puente uniforme en todo el territorio español.

Comunidades autónomas donde es festivo el lunes 8 de diciembre 2025 Andalucía

Cataluña

Madrid

Comunidad Valenciana

Galicia

País Vasco

Aragón

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Extremadura

Canarias

Baleares

Murcia

La Rioja

Navarra

Asturias

Cantabria

La celebración del Día de la Inmaculada Concepción es una de las ocho festividades nacionales inamovibles en España, lo que reafirma su carácter de jornada no laborable y con gran arraigo en la cultura y tradiciones religiosas españolas.

En resumen, el lunes 8 de diciembre de 2025 es festivo en todas las comunidades autónomas de España, marcando el inicio del periodo festivo más importante del año hasta la Navidad.