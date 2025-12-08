Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
Un nuevo frente dejará lluvias y viento: la Aemet emite avisos en varias zonas
Boletín del día
Escucha las noticias de este lunes 8 de diciembre

Come en el hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid y esta es su experiencia: «Tiene como un ligero toque a chorizo»

El establecimiento, inaugurado en 2021, forma parte de la cadena Pestana CR7 Lifestyle Hotels, y está situado frente al popular Primark de la Gran Vía

Preguntan a Dabiz Muñoz cuáles son las mejores recetas del mundo y señala tres de la gastronomía española: «Voy a tirar para lo mío»

Pedro Ruiz opina sin filtros sobre las palabras de Lamine Yamal sobre la presión que sufre en su día a día: «Esa es la verdad»

Come en el hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid y esta es su experiencia: «Tiene como un ligero toque a chorizo»
Come en el hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid y esta es su experiencia: «Tiene como un ligero toque a chorizo»

I. A

«¿Cómo se come en el hotel de Cristiano Ronaldo?». La creadora de contenido Maryam Salmi ha visitado el hotel Pestana CR7 Gran Vía Madrid, uno de los establecimientos propiedad del futbolista portugués, y ha compartido con sus seguidores su experiencia gastronómica ... en el restaurante del complejo, situado frente al popular Primark de la Gran Vía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app