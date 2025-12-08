Come en el hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid y esta es su experiencia: «Tiene como un ligero toque a chorizo»

«¿Cómo se come en el hotel de Cristiano Ronaldo?». La creadora de contenido Maryam Salmi ha visitado el hotel Pestana CR7 Gran Vía Madrid, uno de los establecimientos propiedad del futbolista portugués, y ha compartido con sus seguidores su experiencia gastronómica ... en el restaurante del complejo, situado frente al popular Primark de la Gran Vía.

El hotel, inaugurado en 2021, forma parte de la cadena Pestana CR7 Lifestyle Hotels, un proyecto conjunto entre Ronaldo y el grupo hotelero portugués Pestana. Combina una estética moderna con toques deportivos y está pensado, según el propio jugador, para «reflejar su estilo de vida dinámico y saludable».

Durante su visita, la influencer grabó todo el recorrido, comenzando por el ascensor del edificio: «Tiene 10 plantas, pero en la séptima fue donde él grabó el anuncio, por ser la séptima planta», comentó la creadora de contenido, haciendo mención al dorsal con el que el futbolista jugó en el Real Madrid.

Un aperitivo de patatas revolconas con unas vistas de «vértigo»

Ya en la terraza del restaurante, la influencer disfrutó de las vistas sobre el centro de Madrid. «Mirad por aquí las vistas, qué vértigo, chiquillo», dice antes de comenzar la degustación.

@maryamsalmi2 Que opináis del precio? Os enseño cómo se come en el hotel de Cristiano Ronaldo ⚽️ ♬ sonido original - Maryam Salmi ✨

El primer plato fue un aperitivo típico castellano: «Nos han traído patatas revolconas. Muy bueno, tiene como un ligero toque a chorizo, le doy un 8 de 10». A continuación llegó la pasta carbonara con guanciale: «Tiene menos sabor del que me esperaba, pero está bueno, un 7 de 10».

Mejor puntuación se llevó la pizza de mortadela tartufata: «Buenísimo. Está espectacular y la burrata trufada con el toque a pistacho está increíble, 9 de 10», afirma la chica, que de beber pidió agua y un Aquarius de naranja, antes de cocluir el vídeo mostrado lo que le costó el almuerzo: 68,50 euros.