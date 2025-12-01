Preguntan a Dabiz Muñoz cuáles son las mejores recetas del mundo y señala tres de la gastronomía española: «Voy a tirar para lo mío»

Dabiz Muñoz suele dejar indiferentes a todos. Con su estilo rompedor dentro y fuera de los fogones, el chef madrileño, propietario de tres estrellas Michelin, es una referencia a nivel de innovación culinaria y de y sus trucos y opiniones gastronómicas, pero también ... como emprendedor, son muy respetadas. Por ese motivo, siempre que aparece en televisión deja muchos titulares.

Esto es lo que acaba de ocurrir precisamente ahora. El chef de DiverXO estuvo, como suele hacer cada temporada, en 'El Hormiguero' (Antena 3) de Pablo Motos el pasado jueves para presentar su nuevo proyecto, un comic, que evidentemente también tiene que ver con las cocinas pero desde otro ángulo.

Allí, sorprendió a los telespectadores al revelar, entre otras cosas, el desconocido trastorno que padece y la entrevista también sirvió para que, una vez más, Muñoz encandilara a sus seguidores con su pasión y particular visión de la gastronomía. Uno de los aspectos que interesó más fue cuando el cocinero desveló cuáles eran sus platos favoritos.

«Es comer seda»

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó por sus platos fetiche y cuál era la «receta histórica más importante del mundo» y el invitado no pudo evitar mencionar clásicos pero también innovaciones. Así, avisó de que «voy a tirar para lo mío» y luego destacó la paella valenciana, el cocido madrileño y las cocochas al pilpil. «Para mí son tres recetas impresionantes», destacó.

Esta última elaboración le mereció dedicar unas palabras, que a muchos hicieron salivar. Muñoz aseguró que «la cococha al pilpil es comer seda. Es coger la cocochita, metértela en la boca bien hecha, que se deshaga y que se envuelva con la salsa aceite de oliva... eso es comer seda», describió a la perfección. Para él lo ideal es que tuviera «muchísimo pilpil para que no te sepa lo otro».

Al escuchar sus explicaciones, incluso Motos, que había dado a entender que no le gustaba el pescado, reconocía que se las comería. «La cococha de merluza no tiene tanto sabor», añadía él, que puntualizaba que básicamente era una textura gelatinosa junto al aceite de oliva mezclado con el colágeno,

Muñoz también habló platos innovadores. Entre ellos, y en medio de risas, el chef aseguró que se quedaría, con diferencia, con la creación de dumpling de tortilla española que él mismo ha ideado y cocina. «Un bocado complejo lleno de mundo», reza la publicación de RavioXO en la que se presenta este plato.

Más allá de esto, Muñoz aprovechó su micrófono en el programa para hacer una profunda reflexión sobre el valor de las cosas. Haciendo referencia a Steve Jobs, el cocinero habló sobre el exagerado precio de algunos vinos y también tuvo tiempo para hablar de la mayor locura gastronómica que ha hecho: fue un pollo cocinado dentro de vejiga de vaca en París o del viaje al pasado que haría. Sería para descubrir quién probó aspectos de cocina, como la persona que decidió comer percebes, ejemplificó.