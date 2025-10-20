Una española que vive en Alemania explica por qué se arrepiente de haberse ido de nuestro país: «Lo que quiero hacer es llorar»

Muchos jóvenes españoles se ven obligados cada año a emigrar en busca de un futuro mejor o simplemente para ahorrar durante un tiempo. En este sentido, Alemania es uno de los destinos más populares, ya que ofrece buenas condiciones laborales, salarios competitivos y una fuerte ... demanda de trabajadores extranjeros. Sin embargo, no todo es tan positivo como parece, y adaptarse a la vida en ese país puede ser más complicado de lo que algunos imaginan.

Sobre este tema ha hablado Sara, una joven española que se trasladó a Alemania hace dos años. En uno de sus vídeos recientes en TikTok, Sara comparte su experiencia personal y todos los obstáculos a los que se ha enfrentado viviendo en el país germano. «Estoy sobreviviendo que no viviendo», explica con frustración, señalando que, aunque tiene trabajo, su calidad de vida se ha visto afectada por varios factores.

En el vídeo, expone tres razones principales por las que se arrepiente de haber dejado España, empezando por el clima, que considera uno de los principales problemas. «Todo el día lloviendo, no es normal que solamente tengas cinco minutos de sol al día«, lamenta. Según ella, la falta de luz solar durante el invierno la ha afectado profundamente, haciendo que algunos días prefiera quedarse en casa.

Otros problemas que tiene vivir en Alemania para un español

Otra dificultad que menciona es la diferencia cultural, que Sara describe como «increíblemente diferente» a la española. Aunque lleva tiempo en Alemania, confiesa que le resulta complicado formar relaciones cercanas con los alemanes. «Tengo un par de amigos, pero los conocía desde antes de mudarme», admite. Para ella, la barrera cultural ha sido un obstáculo importante en su proceso de integración, haciendo que se sienta sola en varias ocasiones.

Además, Sara toca el tema de la alimentación, ya que es celíaca y ha tenido problemas para encontrar restaurantes que ofrezcan opciones sin gluten. Aunque en los supermercados puede encontrar productos adecuados para su dieta, comer fuera es todo un reto. «Te dan ganas de llorar», confiesa, al referirse a la falta de opciones para personas con intolerancias alimentarias.

Pese a todas las dificultades, Sara aclara que no se ha planteado regresar a España por el momento, ya que tiene trabajo en Alemania, algo que en su país no encontraba con tanta facilidad. «Estamos deprimidos, pero tenemos trabajo«, concluye, dejando claro que, aunque su situación no es ideal, la estabilidad laboral es un factor que la retiene en el extranjero.