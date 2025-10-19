Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: «Fin a las subidas de la vivienda en España. Frenazo claro y correcciones en algunas zonas»

En España hay quien se toma al pie de la letra eso de que el ladrillo siempre sube. Sin embargo, la historia demuestra que los precios del mercado inmobiliario también se mueven por ciclos económicos y, cada cierto tiempo, también se frenan o retroceden.

Sobre este tema ha hablado el experto inmobiliario @sergio_excellence_circle, conocido en redes sociales por divulgar consejos sobre inversión y mercado residencial. En una de sus últimas publicaciones de Instagram, ha querido lanzar un mensaje de prudencia a aquellos propietarios que siguen confiando en que los precios continuarán disparándose sin límite.

«Hace unos días hablaba con un cliente que me decía: creo que voy a esperar un par de años más para vender, así puedo sacar 50.000 o 100.000 euros más», cuenta el experto al inicio del vídeo, e insiste en que quienes todavía confíen en subidas de dos dígitos de aquí a 2026 deberían «quedarse sentados», porque ese escenario, asegura, ya no es realista.

Entre los argumentos que aporta está el movimiento que ya se percibe entre los grandes inversores. «Uno de los indicadores más claros de que el ciclo está cambiando son los fondos de inversión», señala. Según explica, algunos de estos fondos están empezando a desinvertir de forma masiva. «Nosotros mismos estamos negociando la compra de tres inmuebles con un fondo que ha decidido vender cerca de 3.000 viviendas en rentabilidad», apunta.

No habrá desplome

Aun así, el experto deja claro que esto no significa que estemos ante una nueva burbuja ni que los precios vayan a desplomarse como ocurrió en 2008. «Ahora el sistema está mucho más saneado», subraya. «Seguimos teniendo un déficit de viviendas que el Banco de España cifra en unas 800.000, y eso impide una caída brusca».

Lo que sí prevé el experto es una etapa de estabilidad e incluso pequeñas correcciones puntuales. «Las subidas a partir del próximo año serán muy contenidas», pronostica. «Y me atrevería a decir que quizá en 2026 veamos ya ligeras bajadas en zonas muy concretas».