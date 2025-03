Un chino que vive en España explica qué hacemos al pagar la cuenta en los bares que en su país es impensable: «Me parece fabuloso»

La comunidad china no ha dejado de crecer en las últimas décadas en España, hasta el punto de que el número de ciudadanos nacidos en China que viven en nuestro país se ha multiplicado por 16 desde 1998, pasando de unos 12.000 a más de 200.000 en la actualidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, la comunidad china forma una parte importante de la población actual en España. No obstante, existen marcadas diferencias entre la cultura de ambos países que, en ocasiones, suponen un importante choque y llaman la atención.

Las disparidades entre ambos países abarcan distintos ámbitos como los valores, las costumbres, la comunicación, la gastronomía o la manera de entender la vida en sociedad y son un reflejo de las particularidades de dos civilizaciones con tradiciones muy distintas.

En particular, la cultura china está profundamente influenciada por el confucianismo, el taoísmo y el budismo, que promueven valores como la armonía y el colectivismo. Sin embargo, en la cultura española, los valores están profundamente ligados al cristianismo católico, que influye en aspectos como la familia. No obstante, también existe un marcado individualismo.

Las diferencias entre China y España al pagar la cuenta en los bares

En este sentido, un joven chino ha destacado una llamativa diferencia entre ambas culturas en un acto muy habitual como es pagar la cuenta en un bar. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@jiajunyin3), el creador de contenido, que vive en Barcelona, explica cuál es la diferencia entre ambos países.

«Hacemos una cosa que no se hace mucho en China y es la de pagar todos juntos por separado», cuenta el joven, en referencia a que cada persona se costee su parte, de forma individual.

Y es que esta costumbre de pagar por separado, tan normalizada en España, no es nada habitual en China donde, explica el creador de contenido, «lo que se hace mucho es invitar». «Yo te invito ahora, mañana me invitas tú y el otro día no se quién», cuenta.

«Una cosa que hemos aprendido de gente de aquí, que lo usamos los jóvenes, por ejemplo, es la de compartir y repartir la cuenta, y me parece fabuloso», continúa explicando el joven.

En tono de humor, el creador de contenido cuenta que en China, tanto antes como ahora, la gente se «peleaba para ver quién pagaba». «Te lo juro, es espectacular», señala el creador de contenido, entre risas.

«Yo normalmente soy el que no se pelea, sino que se queda mirando ahí. Mi amigo me dice 'te invito yo', yo digo 'no, no, invito yo'. Él me dice 'insisto', y yo digo 'ok, si insistes... yo lo he intentado'. Casualmente no tenía nada y tú estabas insistente en pagar...», bromea.