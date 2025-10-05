El chef Dani García desvela su truco para que la tortilla de patatas quede cremosa: «Se te hace muy golosa en boca»

La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. Su receta es muy sencilla, ya que solo se necesitan cuatro ingredientes básicos: huevo, patata, aceite de oliva y sal. Sin embargo, cada cocinero tiene su propio secreto: algunos prefieren añadir cebolla, mientras que existen prefierencias a la hora de dejarla más o menos líquida.

En el caso del chef Dani García, también tiene su propia receta para elaborar una tortilla de patatas jugosa y cremosa. El cocinero, que aprendió de maestros como Martín Berasategui, se ha labrado una sólida carrera, cosechando tres estrellas Michelin. En la actualidad, lidera el grupo empresarial Tragabuches, con presencia en varias ciudades del mundo, y donde destacan proyectos como Leña, Bibo o Lobito de Mar.

Dani García celebra con su equipo la tercera estrella Michelin EFE/DANIEL PÉREZ

A través de sus redes sociales, Dani García ha compartido su propia receta para elaborar la «mejor tortilla de patatas». Esta incluye un particular detalle: no lleva cebolla. De esta forma, tan solo son necesarios cuatro ingredientes: huevo, patata, aceite de oliva y sal.

El resultado final, tal y como muestra en el vídeo, es una tortilla de patatas con un aspecto muy jugoso. En este sentido, el chef desvela en un vídeo, publicado en YouTube, sus trucos para obtener esta textura.

Los trucos del chef Dani García para que la tortilla de patatas quede cremosa

Para cocinar la tortilla de patatas, Dani García utiliza patatas agrias nuevas. «Superimportante», insiste. Y es que, en su opinión, se trata de la mejor patata, «no solo para hacer la tortilla, sino también para hacer patatas fritas».

A la hora de freir las patatas, el chef realiza un «semipochado». Esto es, «donde empieces pocheando y acabe semifriéndose». El objetivo es que las patatas se deshidraten un poco para que después el huevo se integre a la perfección. Dani García indica que la temperatura del aceite debe ser de 135-140 grados.

Por otro lado, el chef utiliza huevos azules para elaborar su tortilla de patata: «Lo más importante es que sean lo más frescos posibles». Una vez batidos, incluye las patatas directamente desde la sarten, cuando están todavía calientes. A continuación, indica, hay que «romperlas con una varilla tranquilamente. A mí me gusta más ese tipo de masa».

Dani García recomienda dejar que la mezcla del huevo y la patata repose durante 15 minutos e ir removiendo de vez en cuando «para que cuaje lo máximo posible». «Si no te sabe suficiente a aceite de oliva, le añades un chorroncito», indica el cocinero, que además de este truco, recomienda ir perfeccionando la masa para que, cuando se vierta sobre la sartén, esté «prácticamente hecha».

Dani García apuesta por una tortilla de patatas jugosa, pero no líquida: «A mí me gustan así, yo ese tipo de tortilla con el huevo desparramado, la respeto, pero me gusta mucho menos. Prefiero un poco ese puntito que estáis viendo donde hay jugosidad en el centro y es una masa de tortilla que se te hace muy golosa en boca y, sobre todo, que aparece esa sensación de aceite de oliva en crudo».

Dani García cuaja la tortilla de patatas en una «sartén especial», doble. En este punto, viene uno de los pasos más polémicos, según el chef: huntar un poco de mantequilla en la sartén. «Lo que no quiero es que la tortilla coja color. El huevo tostado distorsiona mucho la realidad del sabor», explica el cocinero, que señala que la mantequilla «transmite el calor de una manera mucho más lenta que el aceite de oliva». No obstante, aclara: «No lo vas a notar».

El dueño del grupo Tragabuches muestra el resultado final de su tortilla de patatas: «Realmente esto es lo que buscamos, esta parte un poco más cuajada y esa parte jugosa sin que llore, pero a la vez sea jugosa». «La verdad que está brutal. La palabra es elegante», concluye.