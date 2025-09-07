El chef José Andrés explica cómo cocinar la mejor ensaladilla rusa (o ucraniana): la clave está en dos ingredientes de la receta

La conocida como 'ensaladilla rusa' es uno de los platos más populares del verano en muchos hogares españoles. Esta receta, que combina ingredientes sencillos como patata cocida, zanahoria, atún y huevo duro, todo ello ligado con mayonesa, es un indispensable de esta época del año, debido a su facilidad de preparación y frescura.

Su popularidad no solo se debe a su sabor, sino también a su capacidad para adaptarse a diferentes gustos, debido a la gran variedad de versiones de este plato que existe, y a diferentes ocasiones, tanto en casa como en bares y restaurantes.

En este sentido, el popular chef español José Andrés elabora su propia receta de la que rebautizó en 2022 como 'ensaladilla ucraniana' para «reflejar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano», en plena guerra todavía con Rusia. De esta forma, el cocinero asturiano ofrece el plato bajo este nombre en la carta de todos sus restaurantes.

And starting tomorrow officially I’m announcing that the iconic Spanish tapa: Ensaladilla Rusa…..will change its name to Ensaladilla Kiev or Ensaladilla Ucraniana….at all my restaurants!!! https://t.co/NSb8HKcUaY — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) May 14, 2022

La receta de la 'ensaladilla ucraniana' del chef José Andrés

En su newsletter 'Longer Tables', donde José Andrés suele compartir algunas de sus recetas estrella, además de desvelar sus trucos, el chef afincado en Estados Unidos desvela uno de los secretos de su 'ensaladilla ucraniana'. «Se puede usar mayonesa de frasco, pero yo prefiero hacer mi propia mayonesa con huevos frescos, porque le da mucho más sabor», explica.

Además, otra de las claves de la receta de José Andrés tiene que ver con la decoración del plato. El chef suele optar por pimientos del piquillo suaves y ahumados «cuando quiero que tenga un auténtico sabor español». Sin embargo, también da otras posibilidades: huevas de trucha en caso de querer una «versión más moderna» o «una simple guarnición de hierbas frescas, como perifollo, cebollino o perejil, y un chorrito de aceite de oliva».

La receta de la 'ensaladilla ucraniana' del chef José Andrés para 4 personas tiene los siguientes ingredientes:

Ingredientes de la ensaladilla del chef José Andrés 4 patatas rojas (450 g)

1 zanahoria grande pelada

1 taza de guisantes (frescos o congelados)

3 huevos grandes

1 lata de ventresca de atún en aceite de oliva

1 taza de mayonesa

Aceite de oliva virgen extra

Pimientos del piquillo

Sal

Elaboración

El primer paso para preparar este sencillo plato es limpiar las patatas y, sin pelarlas, ponerlas a cocer en una cazuela con agua y una pizca de sal. A continuación, añade las zanahorias peladas y déjalo cocer todo junto.

Después, cuece los huevos y, una vez listos, pélalos y córtalos en trozos pequeños. Haz lo mismo con la patata y la zanahoria, a tu gusto. Mezcla todos los ingredientes en un bol con la mayonesa y remueve bien.

Añade los guisantes y, ya en el plato, reparte la ventresca de atún. Corona la ensaladilla con un pimiento del piquillo ahumado, ingrediente estrella de la ensaladilla del chef José Andrés que hace que el resultado sea mucho más sabroso.

No obstante, el prestigioso chef indica que la clave de la receta para conseguir un sabor perfecto es «dejar reposar la ensaladilla durante aproximadamente una hora antes de servirla». A la hora de comerla, recomienda siempre hacerlo a «temperatura ambiente».