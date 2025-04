Un cerrajero lanza un aviso: si tienes esta cerradura en casa, cámbiala por seguridad

La seguridad de nuestro hogar siempre provoca más de un desvelo, y no es para menos después de lo que ha contado José Antonio Dieguez, vicepresidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad, al periódico 'Ideal'. No en vano no es un problema baladí. Con las tasas de robos y la necesidad de proteger a nuestros seres queridos y bienes más preciados, contar con un sistema fiable se ha vuelto una necesidad para muchos.

De hecho, hasta un 77% de los españoles están preocupados por la seguridad en su hogar. Y 1 de cada 10 ha sufrido un robo en algún momento de su vida, según las principales conclusiones de un estudio elaborado por Movistar Prosegur Alarmas.

Lo barato sale caro

Dieguez ha explicado que existen ciertas cerraduras que se pueden abrir con facilidad con herramientas que pueden conseguirse de forma sencilla por internet. Al tiempo que no requieren estar familiarizadas con ellas previamente. Algunas incluso son «muy silenciosas» y permiten abrir rápidamente diversas cerraduras sin causar sospechas.

La clave está en que se tratan de cerraduras básicas. Este profesional explica que son las que requieren llaves que tienen pocos agujeritos. Son de poca calidad y en realidad no aportan seguridad. «Lo más importante es evitar los bombines básicos que son de poca calidad y no dan seguridad», dice Dieguez.

El bombín es el mecanismo de entrada de la llave que acciona la cerradura y permite la apertura o cierre de los pestillos que confirman la cerradura. Sin embargo, el básico es el tipo de bombín importado que se usa en las casas de nueva construcción para reducir el coste del proyecto.

«Casi todas las promociones de vivienda nueva montan este tipo de cerraduras y son muy fáciles de romper, eso es un nicho inmenso para los delincuentes», indica este cerrajero. Es mejor cambiarlas por cerraduras «premium» que son más caras, pero valen su precio por poder dormir tranquilo y a pierna suelta. Hablamos de un coste de entre 90 y 150 euros.

«Para que una cerradura ofrezca seguridad debería tener entre 8 y 10 pines o agujeritos«. Pero, aunque esto podría bastar para creerte a salvo, lo cierto es que Dieguez apunta que lo más aconsejable para blindar tu seguridad en tu casa, al final siempre es mejor contar con el asesoramiento de un cerrajero para obtener una solución a tu medida y a la de tu hogar..