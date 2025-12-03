José María Camarero, experto económico, sobre lo legal y lo razonable del pago en las tiendas: «Lo que dice el Banco de España es muy interesante»

En las tiendas de toda España, el debate entre el pago en efectivo y el pago con tarjeta ha ganado relevancia en los últimos años. Aunque ambos sistemas conviven con normalidad, los hábitos de los consumidores han ido variando progresivamente, impulsados por la digitalización ... y la comodidad que ofrecen los medios electrónicos. Aun así, el efectivo sigue siendo un elemento fundamental para muchas personas, especialmente los más mayores.

En la última década, el uso de la tarjeta —y más recientemente del móvil— ha aumentado de forma notable. La rapidez en el cobro, la posibilidad de controlar mejor los gastos y la reducción del manejo de dinero físico han reforzado la preferencia por los pagos digitales. Este cambio se aceleró, sobre todo, a raíz de la pandemia, cuando muchos comercios potenciaron sistemas sin contacto para minimizar riesgos sanitarios.

Pese a ello, el pago en efectivo sigue ocupando un lugar importante, también en aquellas zonas donde no siempre hay buena conexión o en comercios muy pequeños. Más allá de que, incluso, muchas pequeñas compras continúan realizándose con monedas y billetes. El efectivo, por lo tanto, no ha desaparecido, sino que simplemente está perdiendo protagonismo con motivo de la adaptación a los nuevos tiempos y a la modernización de todos los hábitos.

De hecho, por mucho que se esté extendiendo el pago con tarjeta, el efectivo es el que siempre ha de ser aceptado. Es lo que dice José María Camarero, periodista de ABC y experto económico. Durante su intervención en La Tarde, en la Cadena COPE, con Pilar García Muñiz, ha hablado de qué es lo legal y lo razonable de los pagos en las tiendas.

Según Camarero, «el pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas, es el que no te pueden prohibir, ¿vale? Esto es muy importante, o sea, si quieres pagar en efectivo, sí o sí te tienen que cobrar en efectivo, no te pueden decir que solo con tarjeta», remarca el periodista de ABC.

Todo ello al mismo tiempo que reconoce que, efectivamente, el pago con billetes y monedas está disminuyendo paulatinamente. Porque, aunque los usuarios adopten métodos más digitales, los comercios siguen teniendo la responsabilidad de aceptar el efectivo como método de pago.

«En teoría, la ley obliga a un comerciante a tener a coger un billete de 500 o de 200 euros para aceptar un pago». Pero, claro, aquí entra en juego el debate de qué es lo legal y qué es lo razonable en el momento de pagar en un establecimiento.

«Pero lo que dice el Banco de España es muy interesante. Aunque legalmente sea así, debe actuar, y esto lo dice el Banco de España, la buena fe». Se puede denominar buena fe o, también, sentido común, como expone José María Camarero en COPE.

«Si nosotros vamos a una tienda a comprar una barra de pan que vale un euro o lo que sea, ir con un billete de 200 euros o de 500 euros, por muy legal que sea... Ahí el Banco de España dice que lo lógico, y somos un país de gente lógica y razonable, es actuar con buena fe por las dos partes», instando, evidentemente, a que en circunstancias similares se evite el pago con una cantidad desproporcionada por una cuestión de cortesía.