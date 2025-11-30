José María Camarero, periodista económico, explica cómo ahorrar dinero al encender la calefacción en casa: «Lo mejor no es dejarla puesta todo el día»
El profesional de ABC da tres sencillos consejos para elegir la mejor forma de calentar la casa en época de frío
El frío se ha instalado definitivamente en España, especialmente tras el paso de una masa de aire ártico que ha dejado las primeras nevadas copiosas de la temporada, así como un descenso generalizado de las temperaturas en todo el territorio.
Debido a esta situación, ... muchos españoles encienden la calefacción para mantener el calor en sus hogares. Sin embargo, un gesto tan sencillo puede repercutir en la factura a final de mes de gas o de electricidad. El periodista económico de ABC, José María Camarero, ofreció en las 'Mañanas de Kiss' algunos consejos para ahorrar que siguen valiendo en la actualidad.
José María Camarero explica cómo ahorrar en calefacción
Como explica Camarero, algunas personas piensan que encender y apagar la caldera o los respectivos aparatos van a gastar mucho en gas o en luz. Pero esto no es así. «Lo mejor no es dejar la calefacción puesta todo el día sino apagarla cuando no estemos en casa», afirma el periodista de ABC. Recalca además que este gesto es especialmente significativo «si sabemos que vamos a salir de casa más de dos horas».
Otra de las grandes cuestiones si es mejor apostar por estufas eléctricas o de gas. «La clave es que si vamos a intentar calentar una estancia bastante grande es mejor una estufa de gas, si la estancia es más reducida es mejor un aparato eléctrico», comenta el periodista.
@lasmananaskiss 🔥 3 mitos para AHORRAR CON LA CALEFACCIÓN 💸 El frío va llegando poco a poco y la factura de la calefacción se avecina en el horizonte como uno de los gastos más importantes que asumir durante los próximos meses. ❄️💡 ¿Dejarla encendida o apagarla al salir de casa? 🏠❓ ¿Mejor gas o eléctrica? ⚡💨 Existen infinidad de mitos y comentarios sobre cómo reducir el gasto que esto supone. @jmcamarero explica cuáles son las opciones más eficientes para que el desembolso económico sea el menor posible. 💡✅ Guarda este video y compártelo con quienes necesiten reducir su factura de calefacción. 🔥💸 #Ahorro #Calefacción #ConsejosDeAhorro #Invierno #GastosHogar #EficienciaEnergética #TrucosDeAhorro #HogarInteligente #Energía #AhorroEconómico ♬ sonido original - Las Mañanas KISS 💋
El también autor del libro 'Gana dinero invirtiendo desde un euro' avisa también de que «todo lo que se mueve cuesta más caro», refiriéndose a los típicos calefactores con ruedas que se pueden trasladar de una estancia a otra. «Todo lo que se mueve cuesta más caro», explica.
Como subraya, este tipo de aparatos suelen costar 40, 50 o 60 euros, pero luego «gastan muchísisma luz». «Un aparato fijo cuesta más pero a la larga nos va a salir mucho más eficiente», dice José María Camarero.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete