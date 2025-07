Una británica que vive en España explica qué es lo que menos le gusta de salir de fiesta en nuestro país: «Me cuesta bastante»

Las personas que se mudan de país experimentan una gran cantidad de choques culturales, especialmente los primeros meses. Cada territorio tiene sus normas y sus costumbres, por lo que es importante tenerlas en cuenta para adaptarse y lograr que la estancia allí sea lo mejor posible.

Estas diferencias se pueden dar en cualquier lugar. En oficina de trabajo, en los hospitales, en las calles o, incluso, en los supermercados. También en los planes de ocio.

Esto es algo que confirma Anna, conocida en TikTok como Anna in España. Esta británica lleva más de dos años viviendo en Madrid y asegura que todavía no se ha podido acostumbrar a ciertas cosas. Una de ellas está relacionada con las noches de fiesta.

Lo que menos le gusta a una británica de las fiestas en España

Anna asegura que está «enamorada» de su vida en Madrid, de la cultura, de la gente y del idioma. Sin embargo, algunas de nuestras costumbres no le llegan a gustar.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok indica que todavía no se ha podido acostumbrar al horario de las fiestas en España. «En Inglaterra salimos mucho más temprano, sobre las 21.00 horas o 22.00 horas, y nos volvemos a las 03.00 horas. Aquí he tenido noches en la que he regresado a casa a las 08.00 horas. Ya no lo hago», sostiene.

La británica explica que en la capital las discotecas cierran más tarde. Por lo tanto, salir de fiesta no es una actividad que le entusiasme demasiado. «Me cuesta bastante porque me encanta dormir», declara.

Anna, además, menciona otro aspecto al que no se ha podido adaptar: «Cuando vivía en Londres y quería ver a una amiga, organizábamos los planes con tres o cuatro semanas de antelación. Aquí creo que es mucho más normal escribirle el día de antes y preguntarle si está libre».

«Por un lado, me encanta porque puedo dejar que fluya, pero a veces me gustaría saber qué voy a hacer a lo largo del mes», concluye.