Un asesor fiscal explica por qué hay trabajadores que van a cobrar menos dinero en su nómina de noviembre y diciembre: «Puede pasarle a cualquiera»

Se acercan las Navidades y, con ellas, una de las épocas del año en la que más se gasta. Sin embargo, muchos trabajadores se pueden encontrar con que en noviembre y diciembre su nómina es más baja de lo habitual. Esto que, a priori, puede ... parecer un error de la empresa tiene en realidad una explicación fiscal bastante sencilla.

Sobre este tema ha hablado el asesor fiscal y creador de contenido en TikTok @tu_blog_fiscal, que en uno de sus últimos vídeos explica por qué es relativamente frecuente cobrar menos justo al final del año.

Ajuste fiscal de fin de año

La clave está en el IRPF, el impuesto que la empresa retiene de tu sueldo y adelanta a Hacienda en tu nombre. Ese porcentaje no es igual para todos. Depende del salario bruto y de la situación personal y familiar. A mayor sueldo y menos cargas, mayor suele ser la retención aplicada.

El matiz importante es que ese cálculo no funciona mes a mes, sino en términos anuales. La empresa tiene la obligación de asegurarse de que, al terminar el año, haya retenido al menos el mínimo que marca la ley según tu perfil fiscal. Para ello, revisa lo descontado hasta ese momento y lo compara con lo que debería haberse retenido realmente.

Si en esa revisión detecta que se ha quedado corta durante el año, llega el ajuste final. Normalmente se aplica en noviembre y diciembre, cuando la empresa sube el porcentaje de IRPF para que el total anual cuadre. El sueldo bruto no cambia, pero el dinero que llega a la cuenta sí.

Si la empresa ha retenido menos de lo debido, Hacienda puede reclamarlo más adelante. En ese caso, la diferencia acabaría saliendo igualmente del bolsillo del trabajador, pero ya en la declaración de la renta.