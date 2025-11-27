Arturo Pérez-Reverte dice lo que muchos piensan sobre celebrar Acción de Gracias en España: «Mientras nos insultamos»

Desde hace años, son muchas las tradiciones anglosajonas que se han ido adoptando en España a raíz de su popularidad mundial. Si primero era Halloween la fecha que muchos ciudadanos españoles comenzaban a celebrar, adquiriendo los habituales disfraces tenebrosos que caracterizan esta ... festividad y saliendo a hacer el conocido como 'truco o trato', otros tantos se han sumado también a los regalos que Papá Noel trae el día de Navidad.

No es, sin embargo, la única fecha que ha comenzado a tomar importancia en nuestro país en los últimos años. Es el caso del día de Acción de Gracias (conocido como 'Thanksgiving Day' en inglés), una festividad que tiene lugar cada año en Estados Unidos y Canadá y que ha comenzado a expandirse a nivel internacional. Durante esta jornada, las familias y amigos se reúnen para cenar platos tradicionales como el pavo con puré de patatas o el pastel de calabaza de postre y expresar gratitud por las cosas buenas ocurridas a lo largo del año y hacia tus seres queridos.

A pesar de que en España lleva ya años incluida dentro de las tradiciones de muchos hogares, lo cierto es que su origen tiene poco que ver con nuestro país. Esta costumbre se originó en el siglo XVII cuando, tras un año marcado por las dificultades, los peregrinos ingleses de Plymouth que acababan de llegar a América celebraron la supervivencia, la ayuda recibida de los Wampanoag y los frutos de una cosecha exitosa. Este gesto acabó convirtiéndose en un gesto de fraternidad entre colonos y nativos, que acabaría por convertirse en fiesta nacional apenas un siglo después.

Arturo Pérez-Reverte, muy crítico con los que celebran Acción de Gracias en España

Sin embargo, su celebración en nuestro país no ha estado exenta de polémica en los últimos años. De hecho, son muchos los que han criticado que una celebración tan americana, a la que asocian con el legado colonial y el impacto sobre los pueblos indígenas de América, haya tenido tanta cabida en España, mientras que se critican otras festividades nacionales que encierran los mismos motivos.

Uno de los más críticos con este asunto ha sido el escritor Arturo Pérez-Reverte, que no suele dejar títere con cabeza a la hora de expresar sus opiniones sobre temas de rabiosa actualidad en X (antes Twitter). El cartagenero no ha ocultado su descontento al ver la importancia que se da a fiestas ajenas a la vez que se desprestigia lo patrio.

El novelista de títulos como 'La piel del tambor' o 'El capitán Alatriste' ha querido pronunciarse sobre la «moda» de celebrar Acción de Gracias en nuestro país y ha dejado una reflexión con la que muchos ciudadanos están de acuerdo: «En España se está poniendo de moda celebrar el Día de Acción de Gracias norteamericano», ha comenzado diciendo el que fuera reportero de guerra hace varias décadas.

En España se está poniendo de moda celebrar el Día de Acción de Gracias norteamericano, mientras nos insultamos a nosotros mismos por el 12 de octubre. Hace falta ser gilipollas. pic.twitter.com/KWlv1m2HGd — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 28, 2024

Arturo Pérez-Reverte ha reprochado la hipocresía de muchos de los que se han sumado a esta celebración, que tiene origen en la época de los colonos ingleses y los indígenas, algo que no sucede, por ejemplo, con fiestas propias como el Día de la Hispanidad: «Mientras nos insultamos a nosotros mismos por el 12 de octubre. Hace falta ser gilipollas», ha concluido, intentando defender una vez más la cultura española.