Preguntan a Juan del Val si se deben prohibir las corridas de toros en España y es claro en su respuesta: «Estoy a favor de...»

Aunque han pasado ya varios días desde que Juan del Val se alzó con el Premio Planeta 2025 por su aclamada novela 'Vera. Una historia de amor', el periodista sigue dando que hablar. Y es que es de esas personas que no ... necesita galardones ni reconocimientos para mantenerse en el centro mediático.

Juan del Val no solo destaca por su faceta literaria, sino que se ha ganado un hueco en los programas de éxito, como 'El Hormiguero', por ser de esos profesionales que no se muerden la lengua a la hora de decir lo que piensan.

Lo cierto es que el comunicador, marido de Nuria Roca, nunca ha tenido reparo en hablar sobre cualquier cuestión. Así lo ha demostrado en la entrevista para el podcast 'Ac2ality'. Durante la charla, ha expresado su opinión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez u otras cuestiones como la gestación subrogada. También ha dicho lo que piensa sobre la tauromaquia.

Preguntan a Juan del Val si se deben prohibir las corridas de toros en España y es claro en su respuesta

La tauromaquia es un tema de debate en España. Mientras unos ciudadanos defienden esta tradiciones, otros la rechazan totalmente y piden poner fin a las corridas de toros.

En el podcast 'Ac2ality' han querido saber qué opina Juan del Val al respecto. «¿A favor o en contra de prohibir los toros?», le han preguntado. «En contra de prohibir los toros, por lo tanto, a favor de los toros», ha respondido el periodista de manera tajante y sin dar más detalles.