Una arquitecta señala los cinco errores a evitar en una reforma de una casa: «Lo ideal es...»

Una reforma es algo a lo que casi todo el mundo se enfrenta al menos una vez en la vida. Son días de nervios y decisiones constantes, por lo que conviene tener claros algunos consejos antes de empezar. Pero, ¿cuáles?

Sobre este tema ha hablado la arquitecta Nina Mariani, una joven profesional que se ha hecho popular en redes sociales compartiendo consejos prácticos para quienes se enfrentan a una reforma. En uno de sus vídeos de TikTok ha explicado cuáles son, según su experiencia, los cinco errores más comunes que la gente comete.

Los cinco errores más comunes a la hora de empezar una reforma

El primero de esos errores es pensar que se puede vivir en la casa mientras dura la reforma. Mariani asegura que esto solo es viable si los trabajos son pequeños y aún se mantiene un baño y una cocina operativos. Pero, si la obra es integral, quedarse en la vivienda es prácticamente inviable.

El segundo error es seguir adelante con un diseño que no convence. La arquitecta recalca que es mejor detenerse a tiempo y pedir cambios, porque una vez ejecutado será más difícil y costoso modificarlo. «Lo ideal es encontrar una solución con la que estés realmente seguro y emocionado de seguir adelante», aconseja.

El tercer punto tiene que ver con la comunicación. En una reforma se comentan decenas de detalles y, según Mariani, si no quedan por escrito, luego no existen. Por eso recomienda dejar constancia por correo o por mensaje de cada acuerdo alcanzado, por mínimo que parezca.

Otro error a evitar es fijar la fecha de entrega en periodos complicados como Navidad. Según explica, esas semanas son especialmente caóticas para el sector y los plazos rara vez se cumplen.

Finalmente, Mariani advierte del riesgo de priorizar únicamente el presupuesto por encima del valor real de las decisiones. Una reforma, dice, debe verse como una inversión a largo plazo. No se trata de gastar en lujos, sino de pensar en mejoras estratégicas, como rediseñar la distribución para ganar una habitación sin ampliar metros cuadrados.