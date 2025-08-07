Una estadounidense que vive en España, desconcertada por lo que hacemos en España al dormir en verano: «Necesito que me lo expliquéis»

Una estadounidense que vive en España, desconcertada por lo que hacemos en España al dormir en verano

A la hora de viajar, la gente suele fijarse en cosas como la gastronomía, el clima o la cultura. Sin embargo, hay pequeñas costumbres que, aunque puedan pasar desapercibidas, dicen mucho sobre la vida en un lugar.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de Instagram @shelbyinsevilla, una joven estadounidense que actualmente vive en España y comparte en redes su experiencia. En una de sus últimas publicaciones, ha lanzado una pregunta a los españoles para que le aclaren una costumbre que le resulta muy curiosa del verano.

Shelby cuenta que en Estados Unidos es habitual dormir con el aire acondicionado encendido toda la noche. Sin embargo, desde que vive en España, todos a su alrededor le advierten de que hacerlo «la va a poner mala».

Para ella, esta creencia es extraña porque en su país el aire acondicionado funciona las 24 horas del día sin que nadie lo vea como un problema. Explica que es impensable dormir sin él, y que no entiende por qué aquí se evita. «¿Es un mito o hay algo real detrás?», pregunta a sus seguidores.

Reacciones en los comentarios

La publicación no ha tardado en ganar repercusión y, a fecha de esta publicación, acumula cientos de comentarios en Instagram. Como suele pasar en estos casos, los usuarios se han dividido. Uno de ellos, por ejemplo, cuestiona el alarmismo recordando que en invierno muchas casas ponen la calefacción al máximo sin que nadie lo discuta.

Otros aseguran que los aires modernos incluyen un modo «sueño» que empieza enfriando la habitación y, poco a poco, sube la temperatura hasta apagarse a la hora programada.