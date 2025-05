Un argentino que vive en España, duro con la percepción que tenemos los españoles de nuestro propio país: «Muchos rechazan...»

Cuando uno se traslada a otra zona a vivir siempre acaba mirando con otra perspectiva su país de origen o también el de acogida porque con la distancia todo se suele ver distinto. Así, es frecuente que muchos que hacen las maletas acaben explicando sentimientos encontrados, de todo tipo, sobre su nación y compatriotas.

En este sentido, redes sociales como TikTok se llenan a diario de vídeos de extranjeros que confiesan sus experiencias. Menos habitual es que hagan profundas, y largas, reflexiones en X, antiguo Twitter, pero este es el canal que utiliza Esteban Cervi, un argentino que es muy conocido, sobre todo en su país, por su faceta como emprendedor en el sector de la tecnología.

Este influencer, que emprende desde los 16 años y que llegó a España en 2021, es un espejo para muchos que quieren probar suerte en el extranjero en el sector 'tech'. En sus apariciones públicas siempre recuerda lo feliz que es en España y ahora no ha podido evitar lanzar un mensaje, desde su cuenta @estebancervi, que suena a rapapolvo, contra los españoles que son críticos con el país.

«Un país top mundial»

«España es un país top mundial: excelente seguridad, salud, comida, educación, expectativa de vida, clima, carreteras, internet, infraestructura, pero tiene un problema grave», empieza él su reflexión, poniendo énfasis en que este es «que la identidad nacional está rota y fragmentada». Así, él recuerda lo que ocurre en su país natal, donde «los chicos festejan con actos, vestidos, comidas, historias y bailes» varias fechas conmemorativas para el país.

Frente a eso pone sobre la mesa que por lo que ha visto en Madrid «solo festejan San Isidro (patrono de Madrid) y nada más». Esteban pone en duda si los niños saben quién fue y resalta que «la diversión es comer churros con chocolate y disfrazarse. Pero cero reflexión, cero cuestionamiento, cero palabra».

En la misma línea, el emprendedor cree que «con suerte conmemoran el 12 de octubre pero a partir de primaria. Y con mucha culpa». Esteban tiene claro que esta manera de celebrar los acontecimientos «te genera una identidad fragmentada» y destaca que «en Argentina todos se sienten argentinos» independientemente de donde uno haya nacido.

«En cambio en España primero está la identidad local (catalán, vasco, gallego, castellano, etc) y muchos rechazan inclusive a la bandera española», sigue él, que añade que «el himno no tiene letra y si alguien usa una cinta o camiseta española le gritan 'fascista' porque les recuerda al franquismo». El argentino añade que cree que «en 100 años los árabes serán más que los españoles en España porque no se integran, tienen muchos hijos y aman a su país y religión».

Para ir concluyendo, el influencer lanza al aire un consejo. «Si yo fuera asesor del Ministro de Cultura español le diría que implemente políticas públicas para fortalecer la unidad de los valores y la sociedad española e hispana». Además, recuerda que «los hispanoamericanos que viven acá son agradecidos, se integran y nuestros hijos aman a su país de origen pero también a España».

«Los países son su gente, y si la gente no ama a España; que te queda?», se pregunta él, que acaba resumiendo que «en definitiva lo que propongo es traer el orgullo que sienten los países americanos por sus países a la identidad española.» Como no podía ser de otra manera su mensaje ha causado mucho revuelo, y suma más de 13.000 visualizaciones ya. El propio Esteban se ha atrevido, además, a citar al ministro Ernesto Urtasun en los comentarios para que vea su «idea para integrar más al mejor país del mundo».

Entre los comentarios, además, hay mensajes de españoles «que coinciden 100% contigo» y de otros que avisan de que «en el colegio festejan Halloween, St. Patrick, Carnaval o cualquier chorrada antes que el 12 de octubre». Hay internautas que también instan a Esteban a buscar información sobre la ideología de Urtasun para que vea su «instrucción de 'descolonizar' a totas las instituciones de España».