La Guardia Civil alerta en Orense de la desaparición de numerosos perros

La primera en dar la voz de alarma ha sido María José Álvarez, una vecina del municipio gallego de Cortegada en Orense. Su perrito Bimbo desapareció el 24 de abril y ni las batidas organizadas por los vecinos han conseguido dar con el pequeño.

Las autoridades sospechan que lo que están produciéndose no son desapariciones, sino robos. En su mayoría de razas pequeñas, la Guardia Civil sospecha que todos estos canes están siendo utilizados para ser echados de presa a otros de mayor tamaño.

El robo de perros no es algo nuevo en España, siempre ha estado ahí y siempre ha sucedido. Cría, venta ilegal, caza y peleas; la lista de motivos es larga y atractiva para un gran número de bandas organizadas que cada día se valen de los despistes y la confianza de los dueños para tomar a sus mascotas y obtener un beneficio económico.

Maria José lleva más de dos meses sin Bimbo y ella no es la única. Las autoridades y los vecinos presumen que los perros desaparecidos superan la quincena pero que el resto de afectados no se han atrevido a denunciarlo por temor a los posibles problemas que puede acarrearles el hecho de que sus canes no cuenten con el chip.

La primera desaparición, según informa Cope, ocurrió en junio de 2017 y desde entonces no han parado de sucederse. La Guardia Civil y el Seprona siguen investigando unas desapariciones que parecen esconder mucho más detrás.