Demandan al pastor que 'resucitó' a un hombre en Sudáfrica

Alph Lukau, pastor y líder de la iglesia «Alleluia Ministries International» (AMI), se enfrenta a una demanda por parte de tres compañías funerarias («Kings&Queens Funeral Services», «Kingdom Blue» y «Black Phoenix») que se sintieron «engañadas» y «dañadas en su reputación» tras un evento en el que Lukau resucitaba a un hombre.

En el vídeo, que se ha vuelto viral, puede verse a una multitud congregada para escuchar a Lukau, que en un momento dado se acerca a un ataúd donde hay un hombre vestido de blanco "aparentemente muerto", a pesar de que se le ve, por ejemplo, respirar y tragar saliva.

Tras recitar unas oraciones, el pastor le pone las manos encima y el 'muerto' se levanta. Las imágenes han generado críticas y aumentado la inquietud de las autoridades sudafricanas por los timos religiosos en el país, que no cuenta con una legislación restrictiva al respecto.

«Los que están haciendo esas cosas completamente escandalosas tratan de timar a toda la nación diciendo que alguien se ha levantado de entre los muertos. Es, de hecho, llevar el nombre de Dios y de las iglesias al descrédito», ha señalado el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

A través del hashtag #ResurrectionChallenge, los usuarios de redes sociales han bromeado sobre la polémica 'resurrección'.

