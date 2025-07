The Grefg se lleva la victoria ante Westcol en el último combate de 'La Velada del Año 5'

The Grefg vence a Westcol en el último combate de 'La Velada del Año 5'

El broche de oro a 'La Velada del Año 5' lo ha puesto el combate entre The Grefg y Westcol. La séptima y última pelea de la noche; el plato fuerte que los más de 80.000 espectadores que llenaron el Estadio de la Cartuja aguardaban con ansia. Ya en la previa, ambos streamers se mostraron confiados en alzarse con el cinturón de campeón en este evento que ha convertido a Sevilla por una noche en la capital mundial del boxeo amateur y streaming.

Tanto el español como el colombiano llegaban a esta cita con varios meses de preparación a sus espaldas. Sin embargo, para Ibai Llanos, y para la gran mayoría de los espectadores, el favorito era The Grefg, de manera que una victoria de Westcol causaría una auténtica sorpresa. Además, al ser el representante nacional en este último combate de 'La Velada del Año 5', se apreció por los aplausos y los vítores de los asistentes con quién iban.

Westcol cae ante The Grefg en 'La Velada del Año'

Lo cierto es que, pese a la diferencia física, Westcol comenzó con fuerza el primer asalto. Sin embargo, dado esa potencia con la que inició el combate, no tardó en desinflarse, lo cual fue aprovechado por The Grefg inmediatamente. De hecho, el segundo fue enteramente para el streamer español y, ya en el tercero, terminó haciéndose con la victoria por KO técnico.

THEGREFG SIEMPRE GANA Y HOY LO HA VUELTO A DEMOSTRAR LLEVÁNDOSE EL MAIN EVENT Y EL CINTURÓN A CASA #LaVeladaDelAñoV #LAVELADA5 pic.twitter.com/0pYJVMhSwh — La Velada Del Año 5 (@infoLaVelada) July 27, 2025

Finalizado el combate, y después de que The Grefg celebrase su victoria sobre el ring en este main event de 'La Velada del Año', ambos protagonistas mostraron sus sensaciones. «Lo primro de todo, gracias a España; venimos desde Colombia. Lo dije desde el principio, él es un robot. Yo ya no estaba en cardio y ese marica tenía un tanque bueno. Dimos una buena batalla, lo tiene bien merecido. Gana la disciplina, que dejen los malos hábitos. Felicito a Greft, no pude tener un contrincante mejor«, dijo de forma sincera Westcol.

Seguidamente, el ganador de este último combate dijo sobre su rival que «me sorprendió porque es un tipo súper valiente. Ya el hecho de venir desde tan lejos y luchar ese combate le hace un valiente. Se da todo lo que ha aprendido. Al final lo veía que estaba bajando los brazos, estaba peor de cardio y dije 'tengo que apretar'. Creo que ahí ha estado el combate, en la diferencia física«. Por último, preguntado sobre si se le volverá a ver boxear, The Grefg comentó lo siguiente: ¿Os gustaría ver otro combate mío? Se verá. Ahora toca celebrar«, concluyó, sin dejar demasiadas pistas.