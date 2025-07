Abby gana entre abucheos su combate con Roro de 'La Velada del año 5': «Vaya robada»

Durante el transcurso de 'La Velada del Año 5', los más de 80.000 espectadores que se han dado cita en el Estadio de la Cartuja no han dejado de volcarse con los protagonistas del evento, los creadores de contenido e influencers que pugnan en un combate de boxeo sobre el ring central. Llamativo fue el apoyo del público al argentino Gaspi, pese a que llegaba desde el extranjero para medirse al representante nacional en este combate, el valenciano Perxitaa. Sin embargo, no hubo tanta equidad en lo que a ánimos se refiere en el cuarto combate de la noche -el segundo y último femenino-, en el que pelearon Abby y Roro.

Y es que, ya desde la entrada al ring, el público del estadio olímpico dejó claro que iba con Roro. No obstante, esa preferencia quedó aún más patente una vez finalizado el combate, el cual se saldó con la victoria de Abby.

Abucheos a Abby tras vencer a Roro en 'La Velada del Año 5'

Las dos creadoras de contenido protagonizaron un duelo bastante igualado. No es baladí la diferencia de peso y altura entre las contrincantes, saliendo Roro claramente perdiendo en estos términos. Sin embargo, la decisión de quién sería la ganadora recayó sobre los jueces, quienes dictaminaron que el cinturón se lo llevaría Abby. Esto desató una oleada de abucheos hacia la ganadora, apaciguados solo en el momento en el que Roro tomó la palabra«.

«Estoy super contenta, no es el resultado que buscábamos, pero haber llegado aquí, con todos los problemas que hemos tenido… Os doy las gracias a todos. No puedo estar mas contenta de que estéis aquí conmigo. Y todo el apoyo que me habéis dado… Es increíble. Y muchísimas gracias a mi entrenador, que ha sido mi padre durante cuatro meses y le quiero muchísimo«, dijo la influencer madrileña de 23 años, popularmente conocida por preparar platos para su novio Pablo.

Los abucheos fueron aún más sonoros cuando Abby iba a hablar ante el micrófono. Antes de eso, en vista del estruendo que sonaba desde el interior del estadio, uno de los presentadores recordó que la victoria de esta creadora de contenido viene de «una decisión de un jurado profesional. Respeto«. Tras esto, Abby ya sí tomó la palabra y reconoció que »tenía un discurso desde el día uno y ahora que estoy en el ring se me ha olvidado entero«. Aparte, tras »dedicárselo a mi gente«, la streamer mallorquina quiso decirle algo a su rival: »Roro, te saco 23 centímetros, te saco peso, nos hemos lesionados, te has subido aquí y me has plantado cara. Así que esta noche solo veo aquí a dos ganadoras«. Fue ese el único momento durante la intervención de Abby en el que los abucheos se tornaron en aplausos.

Aun así, a través del canal de Twitch de Ibai -desde donde puede seguirse esta 'Velada del Año 5' en directo y de forma gratuita-, la gente conectada siguió mostrando su rechazo a la decisión de los jueces de dar como ganadora a Abby. «Vaya robada», ha sido una de las frases más repetidas, considerando la gran mayoría que Roro debió salir vencedora de este combate.