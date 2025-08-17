Guadalpark regala entradas: así puedes conseguir ir gratis al parque acuático de Sevilla

Imagen de una de las zonas de Guadalpark

Hasta el lunes 7 de setiembre que concluya su temporada 2025, Guadalpark se mantiene como uno de los planes más divertidos y refrescantes que se pueden hacer en Sevilla durante estas semanas estivales. Y es que este parque acuático tiene todo lo necesario para combatir las altas temperaturas que se registran en la capital hispalense, especialmente durante las olas de calor.

Más de 15 atracciones de diferentes niveles, toboganes, piscinas, restaurantes... Con todo ello, Guadalpark se ha erigido un verano más como una de las opciones predilectas de los sevillanos, y visitantes llegados de otros lugares, para pasar un día de verano en familia o con amigos.

Así puedes ir gratis a Guadalpark

Con respecto al año pasado, Guadalpark ha mantenido su política de precios diferenciados según edad, estatura y condición. Como es habitual en estas situaciones, conviene sacarlas con antelación.

Entradas y precios de Guadalpark en 2025 Entrada General: 26,50 €.

Entrada Reducida Junior: 17,90 €.

Entrada Reducida Senior: 17,90 €.

Discapacitado Adulto (+33%): 16,90 €.

Discapacitado Infantil (+33%): 14,90 €.

Ahora bien, también es posible disfrutar de uno de los descuentos que ofrece este parque acuático hispalense. Y es que Guadalpark da la posibilidad, incluso, de ir gratis a echar un día a sus instalaciones de la Avenida del Deporte, en Sevilla Este.

Toboganes de una de las atracciones de Guadalpark Guadalpark

Se trata de una promoción de 2x1 en entradas; eso sí, solo online y hasta fin de existencias. Para disfrutar de esta promoción, a la horade sacar las entradas, hay que usar el código 'DTOTIK2X1' para disfrutar de una entrada gratis para Guadalpark este 2025.