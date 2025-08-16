Isla Mágica pone las entradas de adulto a precio de niño: este es el código

Pasar el día en Isla Mágica es uno de los mejores planes que pueden hacerse en verano en Sevilla. Con atracciones para refrescarse, una amplia diversidad de áreas temáticas y el añadido de Agua Mágica, el disfrute durante estos meses está garantizado si se acude a este parque de atracciones.

La cenas teatralizadas y la inauguración de nuevas atracciones en la zona acuática son dos de las grandes novedades de la actual temporada, como también lo son las diferentes promociones que se lanzan desde este parque temático ambientado en el descubrimiento de América. Una de las más aprovechadas este verano ha sido ha sido, y es, la del descuento del 20% en el precio de cada entrada para lo martes con el código 'MARTESLOWCOS' (disponible hasta el 2 de septiembre).

Promoción de entradas de adulto a precio de niño en Isla Mágica

Ahora bien, esa promoción para los martes no es la única oferta que hay vigente en Isla Mágica, pues se está desarrollando otra mediante la que las entradas de adultos pueden adquirirse al precio de las de niños. Esta promoción es aplicable para las entradas de adulto de Isla Mágica + Agua Mágica, estando disponible hasta el lunes 8 de septiembre. Tal y como se explica desde las cuentas de redes sociales del parque de atracciones, hay que usar el código 'AGUANIÑO' (en mayúsculas y con G).

Con este descuento, si la entrada de adulto para Isla Mágica + Agua Mágica estuviera a 37,90 euros, saldría finalmente a 29,90 euros, igual que la entrada para los niños.