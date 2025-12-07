Suscríbete a
ABC Premium

El Palacio de los Marqueses de la Algaba expone un belén mudéjar con elementos de la ciudad de Sevilla

El nacimiento se podrá visitar en este edificio construido entre los siglos XV y XVI hasta el 7 de enero

La Fundación Cajasol abre las puertas de la Navidad con un belén inspirado en los paisajes y pueblos andaluces

El belén mudéjar del Palacio de los Marqueses de la Algaba
El belén mudéjar del Palacio de los Marqueses de la Algaba ABC
Q. P.

Q. P.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Sevilla inauguró el pasado viernes el belén mudéjar del Palacio de los Marqueses de La Algaba. La exposición estará abierta hasta el 7 de enero en este edificio de gran valor arquitectónico y artístico, construido entre los siglos XV y XVI.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app