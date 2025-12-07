El Palacio de los Marqueses de la Algaba expone un belén mudéjar con elementos de la ciudad de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla inauguró el pasado viernes el belén mudéjar del Palacio de los Marqueses de La Algaba. La exposición estará abierta hasta el 7 de enero en este edificio de gran valor arquitectónico y artístico, construido entre los siglos XV y XVI.

La instalación del belén «pretende incrementar »la participación ciudadana mediante visitas escolares y de entidades ciudadanas, junto con un público que durante estos días navideños recorre las calles del centro. El Ayuntamiento ha destacado que se trata de un belén artístico tradicional ambientado en la época medieval, que resalta especialmente los principales elementos y espacios arquitectónicos mudéjares de la ciudad.

En esta línea, aparecen representadas edificaciones como la fachada del Palacio de los Marqueses de la Algaba, la iglesia de Omnium Sanctorum, la torre de la Parroquia de San Marcos, la Torre de la iglesia de Santa Catalina, el Arco de la Macarena con sus callejones y las murallas almohades, la barbacana, la Torre Blanca o torreón de la Tía Tomasa y una torre de vigilancia, entre otros.

Además, el belén incorpora este año nuevas estructuras arquitectónicas y de escenografía como las otras dos columnas de la Alameda de Hércules y los Caños de Carmona o elementos emblemáticos de la geografía urbana de la ciudad, como el Templete de la Cruz del Campo, así como la cúpula de la capillita del Carmen.

Además de la representación de estos edificios y elementos históricos, se incluyen numerosos motivos decorativos adicionales con objeto de «potenciar la ambientación de las escenas», como son árboles, arbustos y palmeras, pozos, nidos de cigüeña y otros muchos animales, en ocasiones semiocultos, además de enseres, aperos, y otros elementos de decorado, como casas particulares, puestos de mercado y tenderetes, procurando respetar en todo momento las reglas de la escala y la perspectiva.

Asimismo, se exponen más de 50 figuras humanas de 16 a 30 cm con ropajes de época medieval, acordes con el contexto histórico en el que está ambientado el belén.

La exposición estará abierta desde el 5 de diciembre hasta el 7 de enero del 2026 de lunes a viernes de 10.00 a 13.45 horas y de 17.00 a 19.45 horas y los sábados de 10.00 a 13.45 horas. Estará cerrado los domingos y los días 6, 8, 24, 25 y 31 de diciembre de 2025, y 1 y 6 de enero de 2026.