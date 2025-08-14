Las temperaturás máximas irán subiendo hasta los 45 grados en Sevilla

La ola de calor llega con una fase más extrema en Andalucía: el peor día aún no ha llegado Se espera un repunte térmico que provocará una subida generalizada de las temperaturas al final de la semana

Andalucía sigue sumida en esta larga ola de calor que lleva acompañando a la región desde el pasado 3 de agosto, siendo una de las más largas a nivel nacional. El ligero 'alivio térmico' que se podría sentir a partir de este miércoles ha pasado casi inadvertido en el Sur, tanto que las temperaturas permanecen inalterables por encima de los 40 grados y casi 30 las mínimas.

Por lo tanto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene actualmente avisos naranjas en varias provincias andaluzas durante el puente de agosto y hasta el próximo lunes día 18 de agosto avanzando temperaturas máximas que llegarán hasta los 44ºC el domingo e incluso podrían superar este valor.

De hecho, ahora viene lo peor según las predicciones debido a la dorsal anticiclónica y al aire cálido que sigue presente, notándose desde este jueves un nuevo un ascenso térmico. Las máximas seguirán subiendo de forma ascendente en la gran mayoría de provincias. Así sucederá en cada una de ellas.

Previsión provincia a provincia Almería: Las máximas estarán entre los 35-36ºC; mínimas de 25

Cádiz: máximas de 36 grados y aviso amarillo

Córdoba: avisos naranjas y máximas en ascenso hasta los 45 grados

Granada: máximas en ascenso de los 38 a los 43 grados

Huelva: el sábado aviso naranja con máximas de 39 grados

Jaén: máximas en ascenso hasta los 40 grados

Málaga: máximas en subida hasta los 36 grados

Sevilla: avisos naranjas y máximas hasta los 45 grados

Tanto en Sevilla como en Córdoba los 41-42 grados estarán hoy instalados y proseguirán en ascenso hasta el domingo cuando se esperan 44-45ºC. Se espera que viernes y sábado sigan subiendo de forma generalizada, según la Aemet.

Al igual que en Granada, que arrancan en los 38ºC y llegarán hasta los 43ºC de forma progresiva. En Huelva del aviso amarillo cambia directamente a naranja por riesgo importante de calor y llegando casi a los 40 grados. Se espera que el mercurio siga su ascenso provocando un calor más que sofocante el domingo.

Precisamente será el último día de la semana cuando se registren los valores térmicos más altos, con 42-44ºC en la mayoría de las provincias. Igualmente, las mínimas se mantendrán en valores muy elevados en gran parte del territorio, así que no se bajará de 22-25ºC, siguiendo con el cúmulo de noches tropicales desde hace dos semanas.