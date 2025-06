Qué hacer este fin de semana en Sevilla

Este fin de semana, Sevilla se llenará de propuestas para todos los gustos. La agenda cultural estará cargada de música, teatro, exposiciones y actividades.

El viernes 13 arrancará con un toque mágico gracias a las visitas teatralizadas por el Alcázar, una oportunidad para ver el monumento con nuevos ojos. La noche continuará con la música épica de Harry Potter y El Señor de los Anillos en el Cartuja Center, mientras que quienes prefieran un plan más tranquilo podrán aprovechar el último fin de semana para visitar La imagen revelada en el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. El sábado y domingo no se quedan atrás: del homenaje a Raphael al espectáculo Carmen en el Maestranza, pasando por exposiciones como La Naturaleza en el Arte o la XVI Feria de Artesanía.

Viernes 13 de junio

1 Una de las actrices durante el recorrido teatralizado j.m. serrano Visitas nocturnas teatralizadas del Alcázar Real Alcázar de Sevilla

Las noches sevillanas vuelven a impregnarse de historia en el Real Alcázar, que este 2025 abre de nuevo sus puertas a las Visitas Nocturnas Teatralizadas. En esta edición, los asistentes tendrán la oportunidad de viajar al siglo XVI para revivir uno de los acontecimientos más relevantes de la historia europea: la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en estos mismos palacios en marzo de 1526.

Durante algo más de una hora, los visitantes recorrerán las estancias del palacio real en uso más antiguo de Europa, acompañados por personajes históricos como el emperador, la joven Isabel, cortesanos, damas y criados.

La iniciativa, impulsada por el Patronato del Real Alcázar de Sevilla, cuenta con la colaboración de la compañía Teatro Clásico de Sevilla y con un texto original de Alfonso Zurro, figura clave del teatro andaluz.

Visitas nocturnas teatralizadas del Alcázar Fecha: 13, 18, 19, 20 y 27 de junio.

Horario: 21, 21.30, 22 y 22.30 horas.

Lugar: Real Alcázar de Sevilla.

Entradas: en este enlace.

2 Cartel del espectáculo cartuja center Glory Nights Concerts: Harry Potter y el Señor de los Anillos Cartuja Center

Este viernes, Sevilla podrá sumergirse en los universos de Hogwarts y la Tierra Media en el Cartuja Center. El recinto acogerá una nueva cita musical dentro del ciclo Glory Nights Concerts. Durante la velada, se hará un recorrido por las bandas sonoras de Harry Potter y El Señor de los Anillos, que serán interpretadas en directo a la luz de las velas. En el repertorio, se incluirán temas como 'Hedwig's Theme', 'Harry's Wondrous World', 'The Quidditch Match', 'Concerning Hobbits', 'The Shire' o 'The Fellowship', entre otros.

Glory Night Concerts: Harry Potter y el Señor de los Anillos Fecha y hora: 13 de junio a las 20 horas.

Lugar: Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

3 Una de las piezas de la exposición caixaforum 'Arenas movedizas' Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

'Arenas movedizas' es la primera exposición retrospectiva en España de la artista estadounidense Amie Siegel. Comisariada por Yara Sonseca, la exposición reúne una selección de obras en diferentes formatos —películas, esculturas, pinturas y fotografías— a través de las que Siegel explora las relaciones entre los materiales, sus usos y su papel en los sistemas económicos y sociales actuales. Todo ello, ocupando diferentes espacios históricos del antiguo Monasterio de la Cartuja, como la iglesia, la Sacristía o la Capilla de Colón.

'Arenas movedizas' Fecha: Hasta el 31 de agosto.

Horario: De martes a sábado, de 11 a 21 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15.30 horas. Lunes cerrado.

Lugar: Américo Vespucio, 2.

Sábado 14 de junio

1 Cartel del espectáculo junta de andalucía Glory Nights Concerts: Admirado Raphael Cartuja Center

En un formato acústico cuidadosamente diseñado, la voz de Alejandro Segura y el piano de José Ortega darán nueva vida a algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de Raphael. Clásicos como 'Yo soy aquel', 'En carne viva' o 'Como yo te amo' serán interpretados con el objetivo de revivir el magnetismo escénico de uno de los grandes iconos de la música en español.

Glory Nights Concerts: Admirado Raphael Fecha y hora: 14 de junio a las 20.30 horas.

Lugar: Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

2 Cartel del espectáculo sala x Concierto 'Festivaleras' Sala X

A partir de las 21 horas, el público podrá disfrutar de dos propuestas encabezadas por voces femeninas que apuestan por la autenticidad y la libertad. AliciaS será una de las protagonistas de la noche. Con un repertorio de pop atrevido y sin filtros, presentará canciones cargadas de empoderamiento. Durante su actuación, ofrecerá un adelanto de su próximo disco, incluyendo algunos lanzamientos previstos para este verano. El concierto contará, además, con la colaboración de otras artistas como las sevillanas Amores, Morti Jaleo, Clara Cremades, Morgana, Marina Cruz y Alicia Murillo.

Concierto 'Festivaleras' Fecha y hora: 14 de junio a las 21 horas.

Lugar: José Díaz, 7.

Entradas: en este enlace.

3 Una de las piezas de la exhibición abc 'La Naturaleza en el Arte. Colección Abelló' Fundación Cajasol

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla acoge una de las grandes citas culturales del año: la exposición «Arte y Naturaleza en el Arte. Colección Abelló». La muestra reúne más de 50 obras pertenecientes a una de las colecciones privadas más importantes del país, que se exhibirá por primera vez en la capital andaluza. La exhibición ofrece un recorrido fascinante por la representación de la naturaleza a lo largo de distintas épocas, estilos y técnicas, desde el Siglo de Oro hasta la actualidad. Entre los artistas presentes en esta selección, figuran nombres como Chagall, Goya, Sorolla, Picasso, Carmen Laffón, Botero, Miquel Barceló o Tàpies, entre otros.

'La Naturaleza en el Arte. Colección Abelló' Fecha: Hasta el 7 de septiembre.

Horario: De lunes a sábado, de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Domingos y festivos, cerrado.

Lugar: Álvarez Quintero.

Domingo 15 de junio

1 'Arte y naturaleza' en CaixaForum j.m. serrano 'Arte y naturaleza' CaixaForum

CaixaForum Sevilla ha abierto sus puertas a una nueva experiencia que invita al público a explorar cómo el arte ha representado, interpretado y dialogado con la naturaleza a lo largo del tiempo. Estas pinturas capturan desde entornos salvajes hasta instalaciones contemporáneas que alertan sobre la fragilidad del planeta. En 'Arte y naturaleza' se podrá contemplar alrededor de 80 piezas de la colección delMusée National d'Art Moderne del Centre d'Art Georges Pompidou.

'Arte y naturaleza' Fecha: Hasta el 7 de septiembre.

Horario: Todos los días, de 10 a 20 horas

Lugar: López Pintado, s/n.

2 Se cumplen 150 años del estreno de 'Carmen' abc 'Carmen' Teatro Maestranza

El Teatro de la Maestranza cederá su escenario a una versión atrevida de 'Carmen', con la que se cerrará la temporada lírica de 2025. En la parte musical, Jacques Lacombe, director musical, subirá al atril para dirigir a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), aunque en dos funciones serán Salvador Vázquez y su reparto quienes asumirán la batuta. Escénicamente, Emilio Sagi se encargará de realizar un montaje sobrio —una «caja escénica»— que priorizará el conflicto interno y las pasiones encarnadas de los personajes.

En el doble reparto, se alternarán en el papel de Carmen las mezzosopranos Maria Kataeva y Gabriela Flores; Don José será interpretado por Piero Pretti, junto a Alejandro del Cerro en las otras funciones; Micaela se alternará entre Giuliana Gianfaldoni y María Miró; y Escamillo será encarnado por Dalibor Jenis y Badral Chuluunbaatar.

Con esta propuesta, el Teatro Maestranza celebrará el 150º aniversario del estreno y de la muerte de Georges Bizet, devolviendo a Sevilla una de las óperas más icónicas de la historia con una mirada renovada, sobria y centrada en la libertad y la intensidad emocional que desprende el personaje de Carmen.

'Carmen' Fecha: 13, 15, 17, 18, 20 y 21 de junio.

Horario: Todas a las 20 horas, a excepción de la del 15 de junio, a las 19 horas.

Lugar: Paseo Colón, 22.

Entradas: en este enlace.

3 Feria de Artesanía Creativa juan flores XVI Feria de Artesanía Creativa de Primavera 'Hecho en Sevilla'

Este domingo será el penúltimo día para disfrutar de la XVI Feria de Artesanía Creativa de Primavera 'Hecho en Sevilla'. Aún quedan días para pasear por la calle Fray Ceferino González y dejarse sorprender por el talento de los 38 talleres artesanales que llenan de vida y color este emblemático enclave entre la Catedral y el Archivo de Indias. Estos puestos ofrecerán piezas de cerámica, textil, joyería, alfarería o carpintería. Una cita que se despedirá el lunes 16 de junio, y que todavía ofrece la oportunidad de descubrir piezas hechas a mano en Sevilla.

XVI Feria de Artesanía Creativa de Primavera 'Hecho en Sevilla' Fecha: Hasta el 17 de junio.

Horario: Todos los días, de 10 a 14.30 horas y de 18 a 21 horas.

Lugar: Fray Ceferino González.