Los del Río ponen patas arriba 'La Velada del Año 5' con una 'Macarena' para 9 millones de espectadores

En los conciertos programador durante La Velada del Año 5, la nota sevillana la pusieron Los del Río. Este grupo fue uno de los artistas confirmados para este evento que tiene lugar en el Estadio de la Cartuja, formando parte de un cartel en el que también figuran Myke Towers, Grupo Frontera, Eladio Carrión, De La Rose, Melendi y Aitana.

El dúo sevillano salió al escenario justo después del segundo combate de la tarde, el que enfrentó a Alana y Ari Geli, saldándose como ganadora la mexicana. No faltaron sus temas más emblemáticos, aunque también dejaron algún que otro estreno ante los 80.000 asistentes que acudieron a esta Velada del Año que organiza Ibai Llanos.

Así fue el concierto de Los del Río en 'La Velada del Año 5'

El primer tema con el que Los del Río deleitaron al público fue 'Sevilla tiene un color especial'; en ese momento, los espectadores sacaron las linternas de los móviles para acompañar con un espectáculo luminoso una de las canciones más míticas del grupo sevillano.

¡LO LLEVAN DICIENDO MUUUUCHOS AÑOS Y POR ALGO ES! LOS DEL RÍO PONIENDO A BAILAR A TODA LA CARTUJA #LaVeladaDelAñoV #LAVELADA5 pic.twitter.com/7j0moLWC7X — La Velada Del Año 5 (@infoLaVelada) July 26, 2025

Después de ese icónico tema, Los del Río sacaron a la luz dos nuevas canciones; dos temas que estrenaron sobre el escenario central del Estadio de la Cartuja. Uno de ellos fue 'Andalucía no pares de andar'. Y, cómo no, no faltó otro de los grandes temas del dúo: 'La Macarena', con el que hicieron bailar, no solo a los asistentes, sino de seguro también a lo millones de seguidores que están viendo La Velada del Año a través de Twitch.

El momento en el que corearon 'Viva Sevilla' fue también especial, desatando el jolgorio en las gradas del estadio olímpico. Luces apagadas, linternas encendidas y palabras de elogio por parte de Ibai: «Qué absoluta barbaridad Los del Río aquí, en Sevilla. Qué espectáculo han dado«, dijo impresionado el streamer bilbaíno.