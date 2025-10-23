Suscríbete a
Shi-Yeon Sung: «El viaje de las primeras directoras de orquesta no fue fácil, pero lo recorrieron con orgullo»

La maestra coreana estará este jueves y viernes al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con un programa dedicado a Tchaikovski, Schumann y Richard Strauss

Shi-Yeon Sung dirige hoy y mañana a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
La coreana Shi-Yeon Sung (1975) es de las directoras de orquesta más prestigiosas del mundo. En su currículum destaca haber estado al frente de grandes agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Esta temporada es la principal directora invitada de la Real ... Orquesta Sinfónica de Sevilla, a la que vuelve a dirigir por segunda vez, este jueves y el viernes, dentro del tercer programa del ciclo 'Sinfónico', que llevará por título 'Romanticismos' y donde se interpretarán las obras'Romeo y Julieta' de Tchaikovski, 'Konzcertstück para cuatro trompas y orquesta' de Schumann y una suite de 'El caballero de la rosa' de Richard Strauss.

