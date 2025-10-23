Shi-Yeon Sung: «El viaje de las primeras directoras de orquesta no fue fácil, pero lo recorrieron con orgullo»

La coreana Shi-Yeon Sung (1975) es de las directoras de orquesta más prestigiosas del mundo. En su currículum destaca haber estado al frente de grandes agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Esta temporada es la principal directora invitada de la Real ... Orquesta Sinfónica de Sevilla, a la que vuelve a dirigir por segunda vez, este jueves y el viernes, dentro del tercer programa del ciclo 'Sinfónico', que llevará por título 'Romanticismos' y donde se interpretarán las obras'Romeo y Julieta' de Tchaikovski, 'Konzcertstück para cuatro trompas y orquesta' de Schumann y una suite de 'El caballero de la rosa' de Richard Strauss.

- ¿Qué significa para usted volver a subirse al podio de la Orquesta Sinfónica Real de Sevilla?

—Es la segunda vez que trabajo con la ROSS y estoy muy emocionada de volver a reunirme con el público en esta ciudad tan hermosa, Sevilla, con un programa romántico increíble.

Esta temporada es usted la principal directora invitada de la Sinfónica de Sevilla. ¿Ve este papel más como un honor o como una gran responsabilidad?

—Trabajar con grandes músicos enriquece verdaderamente mi vida. Como directora invitada principal de la ROSS, tener la oportunidad de trabajar con ellos dos veces al año no solo es un honor, sino también una experiencia profundamente gratificante.

—Este programa reúne tres mundos muy diferentes dentro del romanticismo: Tchaikovski, Schumann y Strauss. ¿Qué hilo común o conexión emocional encuentra entre ellos?

—El programa conecta a tres compositores que representan diferentes facetas de la expresión romántica. Schumann muestra la calidez y la belleza lírica del espíritu romántico a través de armonías ricas y el carácter noble del cuerno. Tchaikovski saca a la luz el lado apasionado y dramático del romanticismo, representando el amor y la tragedia a través de contrastes impactantes y intensidad emocional. Strauss refleja el mundo del romanticismo tardío, donde la orquestación exuberante, la armonía sofisticada y un sentido de nostalgia se fusionan en un sonido altamente refinado.

La Fantasía Obertura 'Romeo y Julieta' de Tchaikovski exige una gran intensidad emocional. ¿Cómo equilibra la pasión con la claridad orquestal?

—La orquestación de Tchaikovski es notablemente clara y efectiva. Creo que cuando cada sección mantiene su propia sonoridad y puede crear un efecto general verdaderamente hermoso.

La Suite 'El caballero de la rosa' de Strauss es un festín orquestal y un desafío en términos de textura y equilibrio. ¿En qué aspectos se enfoca al dirigir esta obra?

—Esta pieza es una versión de concierto que Strauss creó reuniendo la esencia de su ópera. Quiero que la música fluya como si estuviera cantando, con una línea continua que lleve al oyente desde el clímax hasta el epílogo.

Usted fue la primera mujer en ganar el Concurso de Dirección Mahler y una de las primeras en dirigir orquestas internacionales prestigiosas. ¿Qué le ha significado abrir ese camino?

—Tengo mucho respeto por la primera generación de directoras que vi cuando estaba empezando mi carrera. Su viaje nunca fue fácil, pero lo recorrieron con orgullo, sabiendo que estaban abriendo puertas para las que vendrían después.

¿Qué diferencias percibe entre trabajar con orquestas asiáticas y europeas, tanto en sonido como en enfoque cultural?

—Las orquestas asiáticas suelen necesitar un liderazgo fuerte, lo que las hace muy eficientes en su trabajo. Las orquestas europeas buscan una relación más igualitaria e interactiva con el director, lo que a menudo conduce a una sinergia increíble en la actuación.

¿Qué consejo daría a las jóvenes que comienzan sus carreras como directoras?

—En este campo, el reconocimiento debe venir de tu talento y tu carácter, no de tu género. Debes trabajar duro y mostrar habilidad para que la gente te vea como una directora, no como una mujer directora. Lo más importante es nunca perder quién eres.

¿Hay alguna obra o compositor que le haya acompañado siempre, incluso fuera del podio?

—Tengo un profundo afecto por Mahler. Su música contiene múltiples capas de significado en una sola melodía. Su anhelo por el cielo y la desesperación que viene de saber que nunca se puede alcanzar revelan la condición humana en el borde de la emoción.

Concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Dónde: Teatro de la Maestranza.

Dirección: Paseo Colón, 22.

Cuándo: jueves 23 y viernes 24 de octubre.

Horario: 20 horas.

Precio: desde 20 euros.

Entradas: enlace para el concierto del jueves y para el del viernes.

¿Cómo desconecta del mundo musical cuando no está dirigiendo?

—Me encanta viajar. Me enamoré de Sevilla y siempre quise explorar la región andaluza. Me gusta observar a la gente, imaginar cómo viven y encontrar inspiración en la comida local y la naturaleza. Todo esto me da energía y alegría.