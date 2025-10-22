La Sinfónica de Sevilla traerá los sonidos de la música de cine con clásicos como 'Verano azul', 'Lo imposible o 'La piel que habito'

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrecerá, con motivo de la clausura del XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla, un concierto en Cartuja Center Cite que llevará el sugerente título de 'España es... ¡de cine!' y que mostrará un atractivo ... programa en el que no faltarán clásicos de Antón García Abril ('Anillos de oro', 'Fortunata y Jacinta' y 'El hombre y la tierra), Carmelo Bernaola ('Nueve cartas a Berta' -en colaboración Gerardo Gombau- y una suite de 'Verano azul), Fernando Velázquez ('Ocho apellidos vascos', 'Lo imposible') o Alberto Iglesias ('La piel que habito', en una suite para violín y orquesta. En dicho programa, que forma parte del ciclo Feeling ROSS, actuará la Asociación Musical Códice dirigida por Esther Sanzo y el director titular de la Sinfónica de Sevilla, Lucas Macías.

El director onubense está entusiasmado por el hecho de afrontar un programa como este en el que sonarán piezas musicales del imaginario colectivo de la talla de 'Verano azul'. «A la Sinfónica de Sevilla nos encanta hacer música de cine. Es una forma de llegar a un público que no se atreve con el repertorio más clásico nuestro. Venir a un concierto porque te guste una película es muy importante». Además, añade, en este programa «hacemos música de compositores maravillosos como García Abril, Carmelo Bernaola, Fernando Velázquez o Alberto Iglesias. Es una maravilla para un público disfrutar la música de 'Verano azul'. Composiciones como esa nos han dejado una huella imborrable. La serie era buenísima y además con la música de Carmelo Bernaola».

Recuerda también el maestro Macías que grandes compositores de música de cine que cuentan con un gran prestigio internacional, como Ennio Morricone o Jerry Goldsmith, han llegado a dirigir a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. «Sevilla siempre se ha volcado con el cine. La ROSS tiene un compromiso con la música de cine. Es muy importante esto porque descubrimos mucho a través de la música de cine. Es una forma de generar nuevo público. La música tiene un poder maravilloso para tocarnos el corazón y despertarnos muchos recuerdos».

En ese sentido, reconoce Lucas Macías que músicas como las de 'El hombre y la tierra', 'Anillos de oro' o la suite de 'Nueve cartas a Berta' de Bernaola «son fantásticas». Además, dice que «Fernando Velázquez es un gran compositor. También haremos la suite de 'La piel que habito' para violín y orquesta con nuestra concertino, Alexa Farré». Subraya asimismo el director que «muchos grandes autores de música clásica han hecho bandas sonoras. También directores como Luchino Visconti cogió el 'Adagietto' de de Mahler de su quinta Sinfonía e inmortalizó la música de Mahler. 'La naranja mecánica' de Kubrick usa la 'Novena' de Beethoven. Música y cine van de la mano».

Concierto 'España es... ¡de cine!' Dónde: Auditorio Cartuja Center.

Dirección: calle Leonardo Da Vinci, 7.

Cuándo: 15 de noviembre.

Horario: 20 horas.

Precio: desde 30 euros.

Entradas: rossevilla.es

Dice Macías que a él le marcó especialmente de pequeño la película y la banda sonora de 'La misión', «con la maravillosa música de Morricone. También está 'Cinema Paradiso', que ganó la Palma de Oro de Cannes. Piovani hizo la música de 'La vida es bella'. Las grandes películas han tenido una música a su altura. Uno oye la música y te transporta a otro sitio».

Concluye el director titular de la Sinfónica de Sevilla diciendo que «por parte de la ROSS siempre va a haber un compromiso de hacer uno o dos programas de música cada temporada».