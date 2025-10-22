Suscríbete a
concierto

La Sinfónica de Sevilla traerá los sonidos de la música de cine con clásicos como 'Verano azul', 'Lo imposible o 'La piel que habito'

El concierto 'España es... ¡de cine!' será en Cartuja Center Cite el 15 de noviembre y coincidirá con la clausura del XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla

La Sinfónica de Sevilla hará dos conciertos dentro del Festival de Cine Europeo dedicados a 'Carmen' y al cine español

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretará una suite de 'Verano azul', entre otras piezas
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretará una suite de 'Verano azul', entre otras piezas
Andrés González-Barba

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrecerá, con motivo de la clausura del XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla, un concierto en Cartuja Center Cite que llevará el sugerente título de 'España es... ¡de cine!' y que mostrará un atractivo ... programa en el que no faltarán clásicos de Antón García Abril ('Anillos de oro', 'Fortunata y Jacinta' y 'El hombre y la tierra), Carmelo Bernaola ('Nueve cartas a Berta' -en colaboración Gerardo Gombau- y una suite de 'Verano azul), Fernando Velázquez ('Ocho apellidos vascos', 'Lo imposible') o Alberto Iglesias ('La piel que habito', en una suite para violín y orquesta. En dicho programa, que forma parte del ciclo Feeling ROSS, actuará la Asociación Musical Códice dirigida por Esther Sanzo y el director titular de la Sinfónica de Sevilla, Lucas Macías.

