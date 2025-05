Rigoberta Bandini planta cara al calor y arranca su nueva gira en Icónica

La subida de las temperaturas está siendo protagonista indiscutible de las dos primeras jornadas de la nueva edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Los casi 40 grados que se alzaban este sábado en la capital hispalense no fueron motivo suficiente para disuadir a los miles de fans que esperaban para ver a las dos mujeres más icónicas del cartel de este año: Zahara y Rigoberta Bandini.

A las nueve y media de la noche saltaba al escenario de la Plaza de España la cantante Zahara. Inmersa en la presentación de su nuevo trabajo, 'Lento Ternura', la ubetense reconocía a este periódico que un enclave como este «hace que todo tenga un peso emocional mayor».

Pero nada más lejos de la realidad. La jiennese hacía que la el monumento de Aníbal González se llenase poco a poco con temas de toda su carrera como Merinchane, Caída Libre, Berlín U5 o Caída Libre. Todo ello acompañado de un sonido electrónico que hacía que nadie dejase de moverse en esa rave improvisada y un baño portátil en el que aseguró «sentirse como en casa». Desde ahí, los versos de 'Con Las Ganas' bajaron las pulsaciones del público.

«Desde que toqué en la sala Malandar, le tengo un cariño muy especial a Sevilla», confesaba la cantante, «a pesar del calor», seguía bromeando mientras la noche caía y la galería de la Plaza de España se iluminaba.

Dando paso al bloque final, Zahara dedicaba 'Demasiadas Canciones' a Rigoberta Bandini por ser «una de esas mujeres que hacen de todo y siguen sin ser cabeza de festival. Ojalá se convierta en la norma porque somos la mitad».

Al filo de la media noche y con un cambio completo de escenario con respecto a su antecesora, con casi una hora después de lo previsto y amenizando la espera con el espectáculo luminoso ya clásico de Icónica Santalucía Sevilla Fest, Rigoberta hacía sonar los acorde JAJAJA que levantaron al público sevillano que ocupaba la Plaza de España. La gira de 'Jesucrista Superstar' arrancaba así en la capital hispalense y enloquecían los fans.

Le siguieron 'Vuelaaa', 'Enamorados' y el tema 'In Spain We Call It Soledad' que levantól a los más bakalas de la Plaza de España. El tema 'A ver, que pasa', que comparte con la mexicana Julieta Venegas, y 'Miami Beach' hicieron que el buen rollo se adueñara del festival.

La media luna presidía Sevilla y la temperatura bajaba varios grados cuando Bandini sorprendía con 'Aprenderás', 'Si Muriera Mañana' y 'Pamela Anderson'. Las delicias del público se hicieron con el bloque más romántico de la catalana, que arrancaba con la versión de 'El amor', de Masiel con la que ya deleitó en los Premios Goya 2025, seguid 'Amore, amore, amore' para terminar con 'Soy Mayor'.

La noche tropical e icónica como no podía ser otra continuaba con los temazos de Rigoberta Bandini que traía a los presentes dos de sus temas más pesados en su carrera musical: ' Julio Iglesias' y 'Perra', que pusieron a cantar y a bailar a todos los asitentes. Un espectáculo, por cierto, en el que se podía observar familias al completo presenciando el show.

El fin de la noche llegó con tema tan señero como su eurovisivo 'Ay Mamá', seguido de 'Centro de Gravedad Permanente', la versión de Franco Battiato con la que Bandini hacía sentir «lo de siempre, como nunca» a cada uno de los asistentes.

Terminaba así una noche de luz y color en el que el indie y las mujeres de la música española cautivaban al público más icónico y sevillano.

