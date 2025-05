Zahara: «No puede ser que proyectos liderados por mujeres no estén copando todos los festivales del país»

La Plaza de España de Sevilla vive hoy la segunda jornada de Icónica Santalucía Sevilla Fest recibiendo a dos grandes mujeres con sendos grandes proyectos: Rigoberta Bandini arranca la gira de su nuevo disco, 'Jesucrista Superstar', y la ubetense Zahara llega ... para presentar también su nuevo disco, 'Lento Ternura'.

Siempre bien recibida en la capital hispalense, Zahara confiesa sentirse siempre a gusto en una ciudad en la que ha tocado «en todos sus formatos», recordando el año en el que, tras la cancelación por lluvia de la primera edición del festival Interestelar, acabó tocando en un pequeño concierto improvisado para los fans.

-Llega a Sevilla presentando 'Lento Ternura', ¿cómo está?

-Feliz, la verdad. Llevamos ya varios conciertos y está siendo increíble tocar estas canciones en directo. Lento Ternura es un disco que nació en mi habitación entre mis sintes y cajas de ritmos y escuchar estas canciones en manos de mis amigos me hace sentirlas más grandes. Además, hemos montado un show bastante divertido y tengo mucha ilusión por tocarlo en un lugar tan importante para mí.

- En Sevilla siempre se ha querido mucho a Zahara y ha formado parte de los carteles de los festivales de la ciudad. ¿Cómo espera que le reciba el público de Icónica Santalucía Sevilla Fest?

-He tocado en Sevilla en todos mis formatos y el público siempre ha respondido. Todavía recuerdo un festival que tuvo que cancelarse por lluvias y acabé tocando en una sala pequeña, en acústico, para la gente que cabía ahí, fue mítico e inolvidable.

- Un festival, Icónica Santalucía Sevilla Fest, con el marco incomparable de la Plaza de España, ¿impone el sitio?

-Impresiona. Es un lugar con tanta historia, tanta belleza, que te obliga a estar a la altura. No se puede salir ahí a medias tintas. Pero también inspira. Estar en un sitio así hace que todo tenga un peso emocional mayor.

- Actualmente, los festivales están viviendo un momento dulce en todo el país, ¿deberían consolidarse o siempre hay hueco para que nazca otro nuevo? ¿Qué debería cambiar en los festivales actuales?

-Creo que hay espacio para más, siempre que se apueste por propuestas valientes, inclusivas y respetuosas con los artistas. Echo muchísimo en falta más diversidad, más mujeres en los carteles y que se represente la realidad de la escena en estos festivales. No puede ser que nos encontremos en el momento de más proliferación de proyectos liderados por mujeres y éstas no estén copando todos los festivales del país.

- 'Lento Ternura' es el primer disco producido enteramente por Zahara, ¿cómo ha sido el proceso?

-Producirlo sola me ha permitido encontrarme a mí misma después del proceso tan violento que fue 'PUTA'. Este fue un disco liberador, pero acabé enajenada y viviendo una narrativa hostil de la que no lograba salir. Necesitaba saber quién era más allá de ese disco y de mi pasado y para responder a todas las preguntas que nacían tenía que encontrarme más allá de las letras o las melodías, quería saber quién era a todos los niveles y producirme a mí misma formaba parte del camino.

- En comparación con los discos anteriores, ¿qué ha echado de menos en lo que al proceso creativo se refiere?

-Cuando he trabajado con Martí todo es más rápido. Martí es increíble y sabe entender cada idea que tengo, tiene una habilidad casi mágica para saber qué quiero y cómo antes de plantearlo siquiera. Estando sola, sobre todo al principio, todo era mucho más lento, pero creo que eso también me ha llevado a aprender a ser paciente conmigo misma y respetar mis tiempos.

Quizá he echado de menos la sorpresa que puede aportar alguien externo, una visión que te saca del lugar donde estás, pero como este disco era un viaje hacia mí misma creo que tenía sentido que fuera como ha sido.

- Viene de trabajos mucho más personales y mucho se ha hablado de lo futurista del sonido de este nuevo disco, sin embargo también se habla mucho del amor en las letras, ¿por qué?

-Creo que nunca había hablado del amor como lo hago en este disco. Hay mucho amor, pero no precisamente romántico. Hay amor a mis amigas, incluso a una casa y cuando me centro en el amor en pareja siento que lo he hecho desde la visión más sosegada de que el amor no exige ni esclaviza al otro, sino que respeta quién es. Para mí eso ha sido muy novedoso. Creo que crear relatos basados en esa manera de amar sigue siendo necesario porque lo que solemos encontrar, no solo en las canciones, sino en todo tipo de ficciones, es lo contrario.

- Está envuelta en una gira vertiginosa de conciertos y festivales que arrancaron el 5 de abril y que se alargará hasta el próximo mes de octubre y le llevará por todo el territorio nacional. ¿Cómo consigue «sobrevivir» a tantos meses con tantos viajes?

-Uff... con organización, descansando cuando puedo y, sobre todo, cuidándome mucho. Hago meditación y, sinceramente, se ha convertido en algo prioritario en mi vida para poder gestionar todo lo que tengo encima y poco a poco priorizo mi cuerpo y voy aprendiendo a escucharlo y decir cuándo parar antes de que pete.

También viajo con mi hijo, y eso me encanta. Mi hijo disfruta mucho del directo, se lo pasa increíble y las veces que ha venido de gira y lo he visto saltando en primera fila con su camiseta de Michis Army me he llenado de emoción.

- En esa lista de festivales, toca casi todas las provincias andaluzas, ¿cómo le recibe el público andaluz?

-Es maravilloso. Es, literalmente, tocar en casa. He vivido parte de mi juventud entre Úbeda y Granada, pasando por Almería y cuando era niña viajaba con mis padres a todas las provincias andaluzas. En la última gira apenas pudimos ir y era algo que tenía clavado. Me alegra mucho mirar lo que tengo por delante y saber que este año nos veremos mucho.

- Y como artista andaluza, ¿qué siente cuando la siguiente cita es «cerca de casa»?

-No lo sé… Hay tantos lugares a los que he tenido que llamar hogar que no tengo claro cuál es esa casa y donde está, de hecho, parte de este disco pasa por preguntarse continuamente eso, qué es la vida, qué es el hogar… Pero cuando vengo por aquí me siento querida, siento que puedo ser yo misma y que estoy bien y me encanta volver, reencontrarme con amigas y amigos, disfrutar de su gastronomía, de sus calles…