CRÍTICA DE MÚSICAZ

Quatuor Ardeo: Así no hay quien duerma

Las 'Variaciones Goldberg' han atraído a cuantos las oyeron, queriendo dejar su firma de agradecimiento dándole una nueva vida cuando ya parecía exprimida. Surgieron así las transcripciones, aportando nuevas ideas o actualizando las presentes.

Cuarteto Ardeo
Cuarteto Ardeo LUIS OLLERO

CARLOS TARÍN

Sevilla

Música de Cámara en Turina

'Variaciones Goldberg' en cuarteto

  • Programa: 'Variaciones Goldberg' BWV 988 de J.S. Bach. [Transcripción para cuarteto de cuerda de François Meïmoun]
  • Intérpretes: Quatuor Ardeo: Carole Petitdemange y Mi-Sa Yang (violines), Yuko Hara (viola) y Joëlle Martinez (violonchelo).
  • Lugar: Teatro Turina.
  • Fecha: 13/11/2025.

Por lo que sea, Bach atrae nuestro ánimo de manera que sacia tanto a los espíritus puros como a los marchosos o a quienes son capaces de convertir su música en fuerza interior. Y así tenemos que sus 'Variaciones Goldberg' que ... hoy nos ocupan han pasado al piano, a los dos pianos, a los pianos a cuatro manos, a los sintetizadores, al trío de cuerdas con o sin sintetizadores, al acordeón, al jazz, a una y dos guitarras, al órgano, arpa, orquesta de cuerda… y de aquí al cuarteto no hay nada.

