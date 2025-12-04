Leonor Bonilla: «Voy a cantar tres arias de Mozart que son como una gymkana de obstáculos»

Leonor Bonilla (Sevilla, 1987) demuestra una vez más su compromiso con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, ya que, tras haber obtenido recientes éxitos con esta agrupación, como con el Concierto de Año Nuevo de 2025, este jueves y el viernes vuelve ... a actuar en el Teatro de la Maestranza con la orquesta. 'Tutto Mozart' es el nombre del sexto programa de abono de la temporada 2025/2026 de la Sinfónica, donde la soprano interpretará tres arias en concierto del compositor salzburgués que entrañan un gran desafío a nivel vocal. Los conciertos se completan con otras dos piezas y la popular 'Sinfonía nº 41 'Júpiter'' de Mozart.

—¿Qué significa para usted volver a cantar con la ROSS en un programa íntegramente dedicado a Mozart?

—Para mí siempre es un honor estar al lado de la ROSS. Les estoy muy agradecida por el hecho de que una vez más cuenten conmigo. La última vez fue en el Concierto de Año Nuevo. Siempre intentan contar al menos conmigo una vez en la temporada. Es un programa que requiere mucho compromiso y responsabilidad. Yo hago tres arias de concierto que son endiabladas. Es un tour de forcé y de belleza. Son las páginas más inspiradas de Mozart escritas para soprano lírica ligera. También tienen un componente técnico muy complicado. Hay una amplitud de registros enormes desde notas muy graves a otras muy agudas. 'Popoli di Tessaglia' tiene dos Sol sobreagudos y dos Fa sobreagudos al estilo de 'La reina de la noche' de 'La flauta mágica' Es la primera vez que me encuentro con unos soles sobreagudos, ya que son muy difíciles de ver en una partitura.

«Muchos músicos de la ROSS me han dicho en el ensayo que me han visto crecer, algo de lo que me siento muy orgullosa» Leonor Bonilla Soprano

—¿Qué tiene de especial para usted cantar con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y hacerlo además en el Teatro de la Maestranza?

—Como es una orquesta muy completa, siempre hay diversas formaciones en torno al programa que hacen. Recientemente tocamos 'Il califfo di Bagdag' en el Festival de Ópera de Sevilla con una formación. Aquí contamos con una orquesta más reducida de cámara. No es la misma orquesta que requiere 'Lucía de Lammermoor' u otras óperas. Son todos unos profesionales estupendos. Con ellos me encuentro como en casa. Muchos músicos me han dicho en el ensayo que me han visto crecer, algo de lo que me siento muy orgullosa. Desde que salí cantando en el Coro del Teatro de la Maestranza, estos músicos me han podido ver en todas mis etapas. Me hace mucha ilusión que cuenten conmigo en un programa tan exigente como este. Estas tres arias que compuso Mozart se las dedicó a Aloysia Weber, una alumna de canto a la que él pretendía y que luego se convirtió en su cuñada. Ella cantó también el aria de 'La reina de la noche'. Tenía una gran cualidad vocal porque, de lo contrario, no podría haber cantado esos sobreagudos.

—¿Cómo se prepara para abordar la escritura tan transparente y exigente de Mozart?

—El entrenamiento vocal es diferente en función del repertorio que uno aborda. Es como hacer ejercicio. Es un músculo que hay que adaptar como el bailarín lo hace a las distintas coreografías. Mozart te exige muchísima flexibilidad en la voz y amplitud de registros para llegar a notas tan extremas. Ha habido que agilizar la zona del sobreagudo para tenerla fresca para que las arias no pesen tanto. El vals 'Frühlingsstimmen' del Concierto de Año Nuevo de la ROSS tenía pirotécnica vocal, pero estas tres arias de Mozart son un paso más en el aspecto técnico. Es como una gymkana de obstáculos.

—¿Cómo describiría el trabajo con el director Jan Willem de Vriend en este programa dedicado a Mozart?

—En estos programas se ensaya rapidísimo. Ensayamos todo el martes por la mañana y por la tarde. Es un hombre entusiasta y con mucha energía. Es muy preciso en todo lo que escribe Mozart. Siempre trata de ayudar al cantante para que este se sienta cómodo. Es la primera vez que trabajo con él. Se sorprendió mucho de que yo fuera de Sevilla y me dijo que esperaba que el público me ovacionara en el Maestranza. Espero que la gente disfrute de este Mozart a la sevillana.

«Espero también que el Maestranza me vea pronto actuar en una ópera. Es el teatro más especial para mí» Leonor Bonilla Soprano

—¿Qué recuerdos le deja su participación en 'Il califfo di Bagdad' dentro del I Festival de Ópera de Sevilla?

—Fue algo muy especial y también muy complejo por trabajar al aire libre y con muy pocos ensayos en el Alcázar, donde íbamos a actuar. Cuando estábamos cantando Alicia Naranjo y yo, las campanas de la Giralda empezaron a repicar. No estaba previsto. Por un lado la Giralda cantaba y por otro nosotras. No sé si fue un duelo, un dueto o un trío. En ese momento lo vivimos con agobio porque no se podía hacer nada. Ahora lo recuerdo hasta con un toque poético y romántico.

Programa 'Tutto Mozart' de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con Leonor Bonilla Dónde: Teatro de la Maestranza.

Dirección: Paseo Colón, 22.

Cuándo: jueves 4 y viernes 5 de diciembre.

Horario: 20 horas.

Precios: desde 22 euros.

Entradas: para el concierto del jueves y para el concierto del viernes.

—¿Qué proyectos principales le esperan en 2026?

—De momento empiezo el año en Alemania con un Concierto de Año Nuevo. Luego voy a Polonia con el ensemble barroco Los Elementos para hacer la zarzuela 'Vendado es amor, no es ciego' de José de Nebra. Asimismo, acompañaré en abril a Ismael Jordi en el Teatro Villamarta de Jerez en un concierto donde este celebrará sus 25 años de carrera. Después de eso iré al Liceo en mayo para hacer el 'Werther' de Massenet, donde debutaré en el rol de Sophie. Espero también que el Maestranza me vea pronto actuar en una ópera. Es el teatro más especial para mí. Además, actuar en Sevilla es tiempo que paso en casa en lugar de trabajar fuera.