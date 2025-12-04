Suscríbete a
ABC Premium

CRÍTICA DE ÓPERA

Una ópera en el matadero

Llegaba por primera vez al Maestranza 'Lucrezia Borgia' de Donizetti, con un escenario en el que se sustituye el palacio original renacentista por un matadero.

Duke Kim (Gennaro) y Marina Rebeka (Lucrezia)
Duke Kim (Gennaro) y Marina Rebeka (Lucrezia) MANUEL OLMEDO

CARLOS TARÍN

Sevilla

LÍRICA

'Lucrezia Borgia' de Donizetti

  • Programa; Ópera en un prólogo y dos actos de Gaetano Donizetti y libreto de Felice Romani
  • Intérpretes: Krzysztof Bączyk, Marina Rebeka, Duke Kim, Teresa Iervolino, Jorge Franco, Pablo Gálvez, Julien Van Mellaerts, Cristiano Olivieri, Matías Moncada, Moisés Marín y Alejandro López. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Coro de la Maestranza.
  • Dirección musical: Dirección de escena: Maurizio Benini
  •   Silvia Paoli
  • Diseño de escenografía: Andrea Belli.
  • Diseño de vestuario: Valeria Donata.
  • Diseño de iluminación: Alessandro Carletti.
  • Coreografía: Sandhya Nagaraja.
  • Coproducción: Teatro de la Maestranza, Auditorio de Tenerife, Ópera de Oviedo y el Teatro Comunale de Bolonia.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 03/11/2025.

Hace unos días veíamos una versión semiescenificada del mito de Orfeo. Alguien decidió que el final feliz en el que 'Amor' vencía a las fuerzas del Averno debía suprimirse, terminando pues la historia con la muerte de la protagonista, lo que originó que Orfeo ... se reuniese con ella. Si hubiera sido una producción al uso, como la que nos ocupa, además del recorte, hubiésemos perdido dinero, porque arrastraría a la producción, que es lo que nos parece que pasa en esta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app