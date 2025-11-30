'Orfeo ed Euridice', una reforma sin terminar

Desde hacía algún tiempo, los excesos cada vez más presentes en las óperas italianas, especialmente las napolitanas, unido a la actitud predominante de los cantantes en tanto que necesitados de óperas donde lucir sus habilidades virtuosísticas (coloraturas, sobreagudos, improvisaciones no siempre acertadas, etc.) fueron creando ... una corriente de rechazo, sobre todo en los círculos intelectuales, que echaban de menos los principios que movieron a la camerata florentina en tanto que respeto a la palabra y posicionar la música al servicio de la misma.

Muchas voces llevaban pidiendo un cambio desde hacía años Marcello, Arteaga, Algarotti e incluso algunos napolitanos, como Traetta y Jomelli. Fue Gluck quien llegó a donde no habían llegado Lully y Rameau, consiguiendo escribir dos obras referenciales: 'Orfeo y Eurídice' y 'Alceste', donde en el prefacio de esta última expone Gluck los principios de su reforma.

El mismo Gluck hizo revisiones, y concretamente para Parma asignó el papel de Orfeo a un 'castrato' soprano, por lo que no entendemos que sea la versión elegida, siendo la Bartoli mezzosoprano, registro más adecuado para un rol que representa a un hombre. Antes de su salida a escena, oímos una 'Overtura' que nos conectó inmediatamente a una orquesta soberbia, con un sonido difícil de describir, pero acaso el término más cercano sea vibrante, no sólo por el lacerante ritmo apuntillado inicial, sino por unos colores que no recordamos haber oído nunca, como el del agua antes de que hierva, como un temblor sonoro en las cuerdas. No tardaron en ir apareciendo los responsable de los instrumentos que explicaban la magia de ese sonido.

Y en esto apareció la Bartoli con un 'vibrato' acentuado, desusado y preocupante, que nos hizo temer lo peor. Pero poco a poco se fue atenuando hasta el final, donde volvió a surgir nada menos que en 'Che farò senza Eurídice', donde nos parece que sostuvo un delicado hilito sonoro, de manera que no se quebrara la media voz. Volvió a resultarnos que sigue sin resolver del todo los graves (ya dijimos esto en 2003 cuando nos visitó) y el tiempo no suele mejorar estas cosas. Sin embargo, nos parece que ha crecido en volumen, sobre todo en el centro, limitando los agudos y a la vez ganando poder dramático. Por fortuna, casi inmediatamente después del comienzo afrontó con gran variedad de recursos «Chiamo il mio ben». llenándolo de emoción, delicadeza o con la energía de la desesperación, pero sin caer en el despropósito.

Mélissa Petit (Eurídice y Amor) y Cecilia Bartoli (Orfeo) guillermo mendo

A su lado estuvo la joven y meritoria Mélissa Petit, primero como 'Amor' y luego como Eurídice, con una voz redonda, muy cuidada, de color homogéneo y hermoso, con dotes teatrales también y que no se achicó ante el mito Bartoli. Pocas oportunidades de comprobar sus agudos, que estuvieron muy limitados en la reforma, pero los que dio se notaban tan corpulentos como en la zona media; de igual manera, tampoco hubo coloraturas, así que el canto silábico estuvo presente en ambas mujeres, lo que supone una expresividad distinta a la de cantar sobre las agilidades de la voz y teniendo que hacer hincapié en las palabras fundamentales del texto. Estaba claro que se sentía a gusto en ambos roles.

Si hemos hablado de los resultados globales de la orquesta, la inclusión de un fortepiano como 'alter ego' del arpa (Davide Pozzi) dio pie a una espacialidad, de la misma manera que los instrumentos que salieron fuera de escena como eco. Parece que a partir de la inclusión también del arpa, como símbolo de la lira de Orfeo parece que la idea se extendió al resto de las orquestas francesas. Marta Graziolino tocó a veces con entereza y otras con delicadeza el mítico instrumento. Por último, destacamos la presencia de solistas como Jean-Marc Goujon, con un traverso con el que aseguró su puesto de solista por muchos años en la orquesta por su limpieza, poder evocador, calidez… e inmediatamente después oímos al oboísta Pier Luigi Fabretti nos ofreció otro extraordinario canto delicado y lírico. Podríamos seguir, no sólo en calidad, sino en curiosidad organológica, como el gigantesco trombón bajo que exhibieron los metales. Pero no sabemos qué decir del percusionista. Durante ese momento instrumental tormentoso, además de máquina de viento, platos, bombo, se recurrió a la 'chapa de tormenta' («Lampi e fulmine» en las óperas italianas), de sonido ensordecedor, y seguro que sobrepasando la cantidad de decibelios permitida y la resistencia de nuestros tímpanos. En cambio, matrícula de honor al director de orquesta Jacopo Facchini, a menos que fuese el responsable del volumen del percusionista de la tormenta; en ese caso, y porque duró poco, se quedaría en sobresaliente.

Una delicia fue el coro 'Il Canto di Orfeo', dotado de una belleza sonora casi irreal. Pudieron sorprendernos con frecuencia con pianísimos que comenzaban de forma casi inaudible y a veces rompían en fortísimos, siempre con una homogeneidad de timbre y equilibrio sonoro admirable (y eso que estábamos en un lado).

La música es hermosa, pero el argumento corresponde al de óperas estáticas, quietas, de ahí seguramente que rara vez se represente, o a lo sumo se llegue a esta versión semiescenificada, así que se agradece recursos que aligeren o hagan más fluido el desarrollo del argumento, como luces estratégicamente colocadas, velas en el coro o ubicación en los Campos Elíseos haciendo que Orfeo/Bartoli pasase del traje pantalón negro del Averno al blanco del Elíseo. O el rojo para el Amor/Cupido, aunque esto es más obvio.

Precisamente este personaje termina resultando anecdótico al suprimir el final de Gluck, ya que Cupido es quien se apiada de la pareja por la constancia amorosa de Orfeo y resucita a Eurídice. Ambos regresan a su tierra donde son recibidos por su gente con alegría.

