CRÍTICA DE MÚSICA

'Orfeo ed Euridice', una reforma sin terminar

Una ópera revolucionaria en su tiempo consiguió detener en parte el empuje de la ópera napolitana, al calor de la cual los recursos virtuosísticos se habían convertido en fin y no en medio.

Les Musiciens du Prince-Mónaco. Jacopo Facchini (director).
Les Musiciens du Prince-Mónaco. Jacopo Facchini (director). GUILLERMO MENDO

CARLOS TARÍN

Sevilla

ÓPERA EN CONCIERTO SEMIESCENIFICADA

Orfeo ed Euridice

  • Programa: 'Orfeo ed Euridice' de Gluck
  • Intérpretes: Cecilia Bartoli (Orfeo) y Mélissa Petit (Eurídice y Amor). Les Musiciens du Prince-Mónaco. Il Canto di Orfeo (dirección, Jacopo Facchini).
  • Dirección musical: Jacopo Facchini.
  • Producción: Opéra de Monte-Carlo.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 29/11/2025.

Desde hacía algún tiempo, los excesos cada vez más presentes en las óperas italianas, especialmente las napolitanas, unido a la actitud predominante de los cantantes en tanto que necesitados de óperas donde lucir sus habilidades virtuosísticas (coloraturas, sobreagudos, improvisaciones no siempre acertadas, etc.) fueron creando ... una corriente de rechazo, sobre todo en los círculos intelectuales, que echaban de menos los principios que movieron a la camerata florentina en tanto que respeto a la palabra y posicionar la música al servicio de la misma.

