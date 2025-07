La 'Novena' beethoveniana extrapolada

TEMPORADA 2024-25 GRAN SINFÓNICO 13 Programa: Beethoven y Schoenberg.

Intérpretes: Jacquelyn Wagner (soprano), Sandra Ferrández (mezzosoprano), Airam Hernández (tenor) y José Antonio López (barítono). Coro del Teatro de la Maestranza.

Dirección: Guillermo García Calvo.

Lugar: Teatro de la Maestranza.

Fecha; 03/07/2025.

Hace exactamente cuatro años que se nos ofrecía esta misma sinfonía para cerrar la temporada de abono, en aquella ocasión bajo la dirección del variable Juanjo Mena. El motivo de esta repetición llega por cumplirse el año pasado los 200 años del estreno de la sinfonía y a la vez el 150 aniversario del nacimiento de Schoenberg, uniendo y justificando la presencia de su 'Paz en la tierra' (Friede auf Erden')Op. 13 con ese deseo de fraternidad y paz universal beethoveniano. Naturalmente, esto es un planteamiento retórico y de buena voluntad, como queda demostrado en nuestra actual época de rearme mundial de las principales naciones del planeta.

El Teatro estaba bastante lleno, lo que quiere decir que con estos calores un público de abono se conjuntaría con otro curioso -lo cual está muy bien- pero que debe respetar el principio de no aplaudir hasta que la obra no termine, como parte de los asistentes hizo en los dos primeros movimientos. Se dirá que es una convención, pero aparte de no interrumpir la obra en cada parte, los músicos necesitan presentar la obra con una unidad en sus contrastes de tempo, dinámicas, expresividad, etc.

A este respecto digamos que la sinfonía contaba con la inclusión de la referida obra de Schoenberg, pensada en principio para oírse entre el III y IV movimiento; por fortuna, se trasladó al principio del concierto, ya que nos pareció una obra de corto alcance, que se enroca sobre sí misma una y otra vez, y que además puso en aprietos al siempre excelente coro maestrante, que además tuvo que vérselas con dicha pieza escrita 'a capella'.

Ya en la 'Novena' podemos agrupar los tres primeros movimientos y el último. Estructuralmente esta división está muy clara, siquiera por la presencia por primera vez en la historia de la voz humana en una sinfonía, al menos en un compositor importante, así como por el canto de paz mundial sobre una melodía verdaderamente providencial. Pero desde el punto de vista interpretativo también hubo dos interpretaciones distintas, como de dos directores (aunque ahora veremos que era uno con dos lecturas distintas).

Ya desde el primer movimiento sentimos una sinfonía dicha con rutina, como leída, liviana, con poca alma. Nada podía hacernos recordar aquel García Calvo que esta misma temporada nos ofrecía una 'Ariadna en Naxos' de Richard Strauss maravillosa, que obligaba a un conocimiento y manejo de la orquesta excepcional; aquí, sin embargo, apenas levantaba la cabeza de su tableta (por cierto, si ha habido algún director que ha usado anteriormente dicho ingenio, no lo recordamos). Su labor se limitaba a medir compases y a observar los matices dinámicos con más oficio que espíritu, sin aportar verdaderamente ningún rasgo que nos recordara al temperamental sordo genial.

El segundo movimiento pareció algo más animado en principio, pero poco a poco se fue desinflando, y sólo el eficaz timbalero nos hacía salir de la medianía. Así que el 'Scherzo' tampoco iba con él, y pareció fiarlo todo al 'Adagio', que en un comienzo se nos presentaba 'cantabile', cosa que sí consiguió la cuerda, imponiéndose el sonido aterciopelado de los violines alexiacos. Pero de nuevo caímos en el sopor.

¿Por qué sacó a los cantantes en este movimiento, si no cantaban hasta el IV y además hizo una parada suficiente como para que hubieran salido en ese momento, y a lo mejor hubieran estado calentando las voces hasta entonces? El último y famoso movimiento va solo, y aún así la sangre seguía sin hervir: no fue hasta la entrada del barítono José Antonio López cuando la cosa dio un vuelco. Era como si el cantante se hubiese cansado de tanto terciopelo y el hartazgo le hubiese obligado a una entrada verdaderamente providencial, vehemente, llena de fuerza, energía y vitalidad, advocando el fantasma del espíritu beethoveniano. López también estuvo en 'Ariadna', igualmente muy bien, pero aquí nos sorprendió más porque veníamos desde la inanidad.

También el tenor Airam Hernández celebró los 30 años del Maestranza con nosotros y fue Tebaldo en 'Capulleti'. Igualmente sobresalió por su potente registro, sobre todo en el agudo, su claridad de dicción y su lirismo acendrado; nos pareció -es una impresión- que forzó algo su volumen, no sabemos si para contrarrestar el 'ataque' de López o para demostrar que puede mantener las dinámicas elevadas. Lo que sí ocurrió es que el movimiento de ambas voces se volvió irregular y desequilibrado.

En el lado femenino ocurrió algo similar, pero sin 'lucha': la soprano Jacquelyn Wagner se movía frecuentemente en la zona aguda, ámbito que no terminó de controlar del todo, lo que producía un sonido muy forzado, que no sabemos si es su manera de alcanzar esas notas, porque aquí no tenía ninguna oposición. No de la mezzo Sandra Ferrández al menos, que prácticamente no se oyó, debido a una voz oscura y poco potente. Pero era García Calvo quien debió mediar para que todas las voces sonasen lo más parejas posible (aunque tal vez en el caso de ellas la empresa era más complicada). Pero, en general, digamos que este último movimiento adoleció de lo contrario que los anteriores, porque se pasó al desenfreno, a una emisión a veces vociferante, decibélica, que terminó por desequilibrar el resultado.