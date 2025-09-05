Noche de pulsión generacional en el Pop CAAC con julia de arco, Ralphie Choo y Judeline​​

Es una cuestión de actitud. Algo que reluce en la forma de vestir, pero también de sentir, de mirar al mundo y, por tanto, de hacer música. Es un síntoma generacional. Ha pasado siempre: lo nuevo llega como una raíz pequeña pero enervada, deseando salir a la superficie y catar el sol. Hay algo de ese ímpetu artístico —cíclico— en la primera jornada del Pop CAAC 2025. Una pulsión generacional que brota a la sombra de tallos más altos, pero con la idea de alcanzarlos y, por qué no, sobrepasarlos.

La cola da la vuelta al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Las puertas abren puntuales y la felicidad se contagia rápido entre las 3.000 personas que van entrando a borbotones al recinto. Hay una juventud latente bajo cada camiseta de fútbol vintage —Kaká en el Milán, Ronaldinho con Brasil, Zinedine con la Francia del 98—, bajo cada bolso diminuto, cada camiseta oversize: intentar describirles es el primer paso para reconocer que te has quedado atrás, pero se capta la idea: el público, en su mayoría, oscila entre la mayoría de edad y la temprana treintena.

La primera fila vitorea la llegada de la sevillana julia de arco, que toma posesión del set en el centro del escenario. 19 años recién cumplidos. El escenario parece un recipiente enorme a su alrededor, como meter una castaña en una caja de zapatos y, sin embargo, al instante queda demostrado que la artista sevillana es capaz de apartar todo ese vacío a su alrededor y llenarlo de ritmo. Aunque no hace mucho de la salida de su primer EP ('RAAH!'), julia de arco basa la primera parte de su concierto con canciones a priori desconocidas. Salvo para las primeras filas, que le gritan un sonoro «¡ole tu coño!».

La actuación de julia de arco en el CAAC E. M. M.

Es una cuestión de actitud: cómo pisa las tablas, cómo se desenvuelve, cómo defiende cada canción, cada beat. Hay ritmo, ella lo sabe, esto acaba de empezar: «La noche es joven y yo lo soy más». Llegan las canciones del EP, como 'Colorao' o 'IMPRESIONANTEE', y gran parte del público las corea con ella. Enérgica, sola sobre el escenario, a los teclados, la guitarra o la mesa de mezclas, julia de arco recuerda a uno de esos vídeos que le sacan a los famosos para recordarles cuando estaban empezando, es decir: algo grande se está rumiando sobre las tablas.

Para una de las últimas canciones la artista sube a su hermana al escenario: «Después de mí comienza el concierto de verdad», dice, con todo el mundo con las manos en el aire, contradiciéndola al instante. Pero no es la última, antes hay hueco para que el público saque sus trapos, tal y como pidió julia de arco en sus redes sociales: «A ver esos trapos», pide al público, mientras algunos ondean los suyos en el aire y suena un tema donde se samplean anuncios antiguos sobre trapos. Puro julia de arco, digna hija del Monkey.

Ralphie Choo y la euforia

Afloran los flashes de las cámaras digitales, brillan los medallones y las prótesis en los dientes, retumban los bafles en los pulmones. Tras julia de arco, la banda de Ralphie Choo toma posesión en un semicírculo al fondo del escenario, un vídeo de Lady Gaga en Londres en 2013 se reproduce en la pantalla. La expectación se podría medir por cada garganta tragando saliva de forma nerviosa, cada mirada atenta a cualquier movimiento sobre el escenario. Ralphie Choo irrumpe como un huracán sobre la pasarela, tocando palmas con su tema 'BULERÍAS DE UN CABALLO MALO' y el público lo recibe con euforia. Él recorre la pasarela, saca la lengua, sube, baja, da algunos saltos y hasta se agarra el paquete: las primeras filas se cotizan por codazos.

Es una cuestión de actitud: suenan 'Beso Bruma' y 'TOTAL90NOSTALGIA' y Ralphie Choo se desvive sobre el escenario en una performance en la que a veces canta, a veces baila, a veces vuelve al escenario para tocar con la banda y, también a veces, tira del 'tune' para llevar al directo el sonido del disco. 'TANGOS', 'WCID?' y 'GATA' preceden a una de las canciones más esperadas: 'BBY ROMEO'. Aunque también hay espacio para la sorpresa, pues Ralphie Choo presenta un tema «unreleased», afirma, antes de lanzarse a por 'PIRRI' (según el setlist).

El artista Ralphie Choo en el Pop CAAC. E. M. M.

Ralphie posa como un crooner, con gestos calculados, se gusta y se hace gustar y eso es bueno para todos los presentes, que lo vitorean y lo acompañan con entrega en cada tema. En 'SUPERNOVA', Ralphie Choo utiliza las visuales de la pantalla para entrar en la web de cams 'omegle', mientras toca junto al resto de la banda el tema. La mayoría de los que conectan con Ralphie ven a un tipo haciendo autotune y pasan, salvo un par de chicas, prácticamente niñas, que aparecen en la pantalla y, aunque al principio muestran indiferencia, en cuanto ven el escenario se quedan a presenciar el final del tema. 'VOYCONTODO' y 'CULONA', sube al escenario Judeline para cantar con él 'Lamento de una supernova' entre palmas.

Entre el público el baile es contagioso durante todo el concierto y casi espasmódico hacia el final, con 'VALENTINO' como el cierre perfecto para el show, mientras Ralphie Choo coge carrerilla y se lanza contra el público para darle cierre al espectáculo y terminar, por fin, con el ansia de las primeras filas por acercarse a él.

El fenómeno Judeline

Unos gritan Judeline (¡yudelain!); otros, tal cual: hu-de-li-ne. Algunos, los menos, no se deciden: yude-line. «Es la más esperada de hoy, yo creo», dice alguien entre los presentes, a pesar de lo que acaba de vivir tras julia de arco y Ralphie Choo. Es la más esperada, podría decirse, en general: se esperaba su primer disco y ha tenido una gran acogida; tras él, se espera de ella mucho. Como poco, que siga explorando ese universo al que tan solo nos ha dejado asomarnos.

En un momento el escenario cambia por completo: a un lado, un set de percusión y teclados, al otro un columpio enorme. Sobre él se encaraman tres bailarinas mientras Judeline se balancea con suavidad para cantar 'bodhitale'. El show de Judeline oscila entre lo visual y lo musical, el teatro y la coreografía. El actor Héctor Fuertes la acompaña haciendo el papel de perro fiel, de acosador, de sombra de la violencia y el drama. Ella lo cabalga y canta sobre él, mientras éste la aproxima hacia la pasarela.

Judeline y sus tres bailarinas. E. M. M.

Suenan 'angelA' e 'INRI', para presentar su primer disco 'Bodhiria', le siguen 'TÁNGER' y 'ZAHARA', y el público le azuza entre tema y tema: «¡¡Eres la diosa del sur!!», se desgañita alguien, procurando usar un volumen al que pueda oírle. No se sabe si lo oyó, pero no parece querer contradecirle y, por si acaso, se atreve con todo, incluso a versionar a Antonio Carmona y su 'Para que tu no llores así'.

Los temas del disco se suceden: las coreografías de 'mangata' arrancan algunos gritos al público, pero una de las más deseadas no se hace esperar: 'BRUJERÍA!' es la confirmación del fenómeno. El argumento más sólido para entender la conexión de Judeline, no solo con su público, sino con las nuevas generaciones, con quienes siente que habla el mismo lenguaje.

Tras 'Tu et moi', Judeline versiona a Shakira y su tema 'La Tortura', impregnándola de esa cadencia en la voz, un latido suave, que emociona al público y los envuelve de nostalgia. La última parte del concierto se sucede rápido entre coreografías agitadas, sin ninguna pausa: 'Heavenly', 'luna roja', 'JOROPO', '4esquinitas', '4angelitos', 'CANIJO' y 'Es Dios bueno o sólo es poderoso'. Para el final, para los más pacientes, los más entregados, las joyas de la corona: 'chica de cristal' y 'zarzillos de plata', las condecoraciones que relucen en el pecho de esta 'niña del sur' y que alumbran a todo el Pop CAAC que, entregado, se imbuye en el final del concierto con '2+1' y su recién estrenada 'PIKI'.

Es una cuestión de actitud: no solo hay que tener esa pulsión, hay que querer zarandearla, lucirla, presumir de ella. La primera jornada del Pop CAAC deja claro que las carreras de estos tres artistas pueden parecer una moneda al aire, pero nadie les puede negar lo más evidente y es que han tenido el valor de lanzar la moneda. De momento, en la noche de ayer, a ninguno de los tres les salió cruz. Todo les vino de cara.

