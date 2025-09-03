Judeline: «Hay algo universal en lo que hago, aunque muy personal y generacional al mismo tiempo»

El suyo es uno de esos nombres que empiezan a estar en boca de todos. Con su primer disco, 'Bodhiria' (bajo el sello Interscope Records), Judeline (Lara Fernández, nacida en Jerez de la Frontera en 2003) ha conseguido estar en los principales festivales del país, además de participar en algunas citas internacionales como el Coachella e incluso apuntar a los grandes recintos de este país dentro de este tour que, como poco, se alargará hasta 2026.

Todo ello, por supuesto, gracias a que ha sabido conectar con el gran púbico abanderando un estilo y un universo propios, con un trabajo donde se conjugan el mestizaje, el instinto y una pulsión generacional en un equilibrio perfecto, ofreciendo así una carta de presentación llena de visión e inspiración. El próximo día 4 de septiembre, el Pop CAAC recibe a la artista en su primera jornada, compartiendo cartel junto a julia de arco y Ralphie Choo.

Judeline en Pop CAAC 2025 Dónde : Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Cuándo : 4 de septiembre

Horario: 21:00 h. (apertura);

Precio: 35,00 euros (Crash Music)

-Sin duda 2025 está siendo un año perfecto para usted como artista desde la salida de su primer álbum, ¿da vértigo o por el contrario lo siente como un impulso sobre el que crecer?

-Para mí, más que vértigo, es un impulso natural. Este año ha sido de expansión, pero es un poco la continuación de lo que ya venía sucediendo desde que salí de Caños. Tras lanzar Bodhiria comenzó una gira que me ha llevado a conocer lugares y públicos increíbles. Empezó en Bruselas y terminará en febrero en Madrid y Barcelona. Todo eso me confirma que voy por buen camino, pero siempre sintiendo el pie en tierra, desde mis raíces andaluzas.

-Que sea un año dulce conlleva también mucho trabajo, mucha intensidad en el día a día, tal y como afirmaba en una reflexión hace unos días en sus redes sociales. ¿Piensa en lo que está por venir después de 'Bodhiria'?

-Sí, claro. 'Llenar el cuerpo de sabiduría y experiencia' es algo que siempre digo y aplico. Más allá de 'Bodhiria', quiero continuar explorando mi música con libertad, naturalidad e intimidad, sin perder esa conexión espiritual y auténtica que siempre ha estado ahí.

-Ha sido un año de grandes hitos, como aparecer en COLORS o participar en grandes festivales como Coachella (donde tuvo, además, un cartel propio para anunciar su concierto allí), pero siguiendo su reflexión anterior, ¿qué momento atesora que le haya aportado un aprendizaje importante?

-Debutar en Coachella fue un momento clave, también pasar mucho tiempo fuera de casa en una gira intensa, con un equipo fuerte. Fue un desafío muy grande y me di cuenta de lo poderosa que es la música para unir al mundo, más allá de fronteras. Pero también me he llevado vivencias increíbles de los festivales españoles.

-Está siendo un año, además, importante por los aforos. ¿Es una presión o por el contrario una motivación?

-Sinceramente, motivación. Es increíble ver cómo el álbum conecta con tanta gente. La presión existe, claro, pero el motor real es compartir y emocionar. Presentarte en aforos mayores (y con escenario con más medios) también es un reto a la hora de crear y trabajar el show que vas a compartir.

-Este ha sido uno de los discos más comentados del año. ¿Esperaba una acogida así? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido o ilusionado de cómo ha sido acogido este disco?

-No me esperaba tanta respuesta tan pronto, o al menos no de esta manera. Lo que más me emociona es cómo la gente conecta con las canciones, con la narrativa del álbum, el alter ego 'Angel-A', y ese universo emocional que he querido construir desde mis raíces.

-Comentó en una entrevista que en 2023 fue al psicólogo y le dijo que creía que iba a ser famosa, que quería que le preparara para ello, ¿qué herramientas le dio y le han funcionado? ¿cómo ha gestionado la acogida tan buena y masiva del disco?

-Creo que estar rodeada de familia, amigos, un buen equipo, mantenerme con los pies en la tierra y ser consciente de mi identidad, de mi edad, del trabajo que queda por hacer, me ayudan a gestionar todo con calma y autenticidad.

-Aunque su música no tiene un público específico, parece que ha conectado mejor con las generaciones más jóvenes, ¿también lo percibe así? ¿Se siente, de algún modo, una artista generacional? En el sentido de «retratar» de alguna forma el sentir de su generación.

-Sí, lo percibo. La mayoría de mis fans son de mi edad, y eso me emociona, creo que hablamos el mismo lenguaje. Pero también llega gente de más edad, incluso familias completas. Sin embargo, creo que hay algo universal en lo que hago, aunque muy personal y generacional al mismo tiempo.

-El éxito de este primer disco se debe también a su concepto y a su sonido. En relación al nombre del disco, ¿de dónde nace la palabra 'Bodhiria' y cómo terminó dándole forma a todo este concepto alrededor de la misma?

-'Bodhiria' nació como un no-lugar, un limbo narrativo desde el que mi alter ego 'Angel-A' cuenta una historia íntima y libre, una especie de viaje emocional y cinematográfico.

-¿Se ve en un futuro como escritora?

-No me veo en un futuro inmediato como escritora, pero siempre me ha gustado imaginar mundos, personajes e historias.

-En este disco hay muchas referencias a lugares, religiones, culturas… Del caló al islam, al cristianismo, pero también referencias a lo andalusí, ¿lo cuida a nivel compositivo, para que todo eso se filtre, para darle presencia a propósito o sale de forma natural?

-Sale de manera natural, sin forzar. Andalucía, la música que escuchaba de niña, en la adolescencia, a la que tengo acceso hoy en día, lo espiritual, la conexión con la naturaleza, todo eso está en mi sangre y forma parte del universo que se filtra sin esfuerzo en mi música. Lo artificial sería ignorarlo.

-¿Cómo es el proceso compositivo de Judeline? ¿Le ha inspirado esta gira, de algún modo, a seguir componiendo o necesita parar para poder dar orden a las ideas?

-Compongo conectando con sensaciones y raíces. La gira es muy intensa, pero viajando y viviendo cada experiencia me nutre. Cuando para el ritmo, siento que surgen nuevas ideas, nuevas atmósferas para explorar, y disfruto muchísimo estando en el estudio, es donde se cristaliza todo ese proceso.

-Otro aspecto importante, dentro del éxito de este disco, es su sonido, para el cual ha contado con la producción de distintos artistas tanto en la composición como en la producción de la misma, entre ellos a Ralphie Choo o Mayo, ¿cómo ha sido ese trabajo con distintos productores y compositores?

-Trabajar con productores como Mayo, Tuiste, que han sido mis compañeros de viaje no solo en 'Bodhiria', es como estar en casa, también hacerlo con Ralphie Choo, Rusowsky o Rob Bisel con quienes es super enriquecedor compartir tiempo en el estudio. Cada uno aporta una voz distinta, una textura, y juntos logramos que cada tema tenga personalidad propia.

-Uno de los pilares fundamentales de este primer disco, y de su discografía en general, es el sur, tanto por el imaginario como por el vocabulario o las referencias. ¿Por qué es tan importante para usted, «la niña del sur», que éste aparezca en sus composiciones?

-Siempre me voy a sentir la 'niña del sur'. Andalucía me dio mi sensibilidad, mi lenguaje y mi espiritualidad. Si no hubiera crecido aquí, sería otra persona, con otra música. Estoy muy orgullosa de llevar esa herencia siempre conmigo.

-Sevilla, el Pop CAAC, es una de las citas más importantes que tiene dentro de su gira y de su paso por el sur, ¿conoce el festival? ¿qué es lo que más le llama la atención de participar en él?

-Sé que es una cita muy especial, compartir cartel con Ralphie [Choo] es un placer, sé que el público lo va disfrutar, y Sevilla siempre tiene un lugar en mi corazón, estaré rodeada de familia y amigos.