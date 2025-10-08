Suscríbete a
'Don Juan', ópera en feminista plural

'Don Juan no existe, es un personaje', sería el título completo. Una aristócrata entre el XIX el XX no está satisfecha con la figura del 'Don Giovanni' de Mozart y decide escribir ella uno. Con los años el libreto se pierde y en 2024 Helena Cánovas escribe esta ópera.

Don Juan/Agustín: Josep Ramón Olivé, Helena / Carmen: Sachika Ito y Miguel: Iván Sánchez Águila .
AGUSTÍN PACHECO

CARLOS TARÍN

Sevilla

Producción del Teatro de la Maestranza en el Festival de Ópera de Sevilla

DON JUAN NO EXISTE

  • Programa: Obra de Helena Cánovas (música) y Alberto Iglesias (libreto).
  • Intérpretes: Don Juan / Agustín: Josep Ramón Olivé (barítono), Miguel: Iván Sánchez Águila (tenor) y Helena / Carmen: Sachika Ito (soprano). Royal String Quartet: Izabella Szałaj-Zimak y Elwira Przybyłowska (violines), Paweł Czarny (viola) y Magda Bojanowicz-Koziak (violonchelo). Proyecto Lorca: Manu Brazo (saxo) y Antonio Moreno (percusión).
  • Dirección musical: Jhoanna Sierralta.
  • Dirección de escena: Bárbara Lluch.
  • Escenografía: Blanco Añón.
  • Iluminación: Urs Schönebaum.
  • Vestuario: Clara Peluffo.
  • Diseño de sonido: Sixto Cámara.
  • Coproducción: Festival de Peralada, Gran Teatre del Liceu y Teatro de la Maestranza.
  • Participación: Teatro Real y Teatros del Canal.
  • Lugar: Foro Magallanes de la Real Fábrica de Artillería.
  • Fecha: 07/10/2025.

Llegábamos a la parte más espinosa de este Festival de Ópera de Sevilla, al incluir la ópera contemporánea, que no llenó el reducido auditorio de Artillería (unos dos tercios del llamado Foro Magallanes de la Real Fábrica, para unas 150 personas). ... La obra es un pasquín maniqueo a partir de una obra perdida de Carmen Díaz de Mendoza Aguado, Condesa de San Luis, quien después de asistir a una representación del ‘Don Giovanni’ de Mozart y no gustarle, decidió escribir uno suyo, que se llegó a estrenar, aunque luego nunca más se supo de él. De ahí, la actual autora deduce que se perdió por ser mujer: pero si se perdió ¿cómo sabe que merecería la pena que se conservara?

