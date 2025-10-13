Suscríbete a
Morante se corta la coleta en Las Ventas

CRÍTICA DE ÓPERA

'Don Giovanni': segundas partes pueden resultar muy interesantes

Segundo reparto de esta producción mozartiana de 'Don Juan', tan compleja, respetuosa, de la gran ópera que surge del mito nacido en Sevilla. Un cambio que ha supuesto nada menos que de ocho solistas y el director.

Jan Antem (Don Juan), Montserrat Seró (Zerlina) y Daniel Noyola (Leporello) GUILLERMO MENDO

CARLOS TARÍN

Sevilla

En el marco del Festival de Ópera de Sevilla

DON GIOVANNI (2º reparto)

  • Programa: Música de W.A. Mozart y libreto de L. Da Ponte.
  • Intérpretes: Jan Antem, Brindís Guðjónsdóttir, Pablo Martínez, Luis López, Karen Gardeazábal, Daniel Noyola, Montserrat Seró y Yoshihiko Miyashita. Coro del Teatro de la Maestranza. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
  • Dirección musical: Mariano García Valladares.
  • Dirección de escena: Cecilia Ligorio.
  • Escenografía: Gregorio Zurla.
  • Vestuario: Vera Pierantoni Giua.
  • Coreografía: Daisy Ransom Phillips.
  • Iluminación: Andreas Grüter.
  • Dramaturgia: Svenja Gottsmann.
  • Producción: Ópera de Colonia.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 12/10/2025.

No creemos que seamos malpensados si creemos que sustituir para el segundo reparto a todos los solistas y al director sea una invitación para que los muy aficionados a la ópera vuelvan a asistir a la misma, ya que las producciones no suelen ser ... las protagonistas, excepto en contadas excepciones. Ya dijimos que esta concordaba con un cierto carácter cinematográfico del libreto, aunque francamente los paños que constituyen los muros articulados de la escenografía no sean muy atractivos, a favor precisamente de la funcionalidad de ese movimiento de la estructura sobre un suelo que gira.

