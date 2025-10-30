Suscríbete a
'Naturaleza Encendida' vuelve al Real Alcázar de Sevilla: fechas, entradas y descuentos

El espectáculo de iluminación, música y efectos visuales regresa a los majestuosos jardines del emblemático monumento

'Arras', el nuevo espectáculo de 'Naturaleza encendida' en el Alcázar de Sevilla, se dedicará a la boda de Carlos V e Isabel de Portugal

Espectáculo de 'Naturaleza Encendida' en Sevilla
Espectáculo de 'Naturaleza Encendida' en Sevilla Víctor Rodríguez
María José Lora

María José Lora

Regresa a los jardines del Real Alcázar el espectáculo de iluminación con sonido 'Naturaleza Encendida' con una nueva propuesta basada en el quinto centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, y que se lleva por nombre 'Arras'. ... Esta tercera edición comenzará del 31 de octubre y durará hasta el 15 de marzo.

