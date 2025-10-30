'Naturaleza Encendida' vuelve al Real Alcázar de Sevilla: fechas, entradas y descuentos

Regresa a los jardines del Real Alcázar el espectáculo de iluminación con sonido 'Naturaleza Encendida' con una nueva propuesta basada en el quinto centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, y que se lleva por nombre 'Arras'. ... Esta tercera edición comenzará del 31 de octubre y durará hasta el 15 de marzo.

En esta ocasión, habrá pases diarios desde las 19 horas cada 15 minutos hasta las 22.45 horas. Al principio serán 16 pases, que se irán reduciendo conforme vaya habiendo menos luz. En cuanto a los precios, la entrada será de 5.50 euros para los niños y de 14 euros para los adultos. No obstante, existen interesantes descuentos y bonificaciones para acceder al recinto.

Se trata de pases bonificados que se pueden adquirir directamente en la página web del evento lumínico en unas horas determinadas donde todavía quizá no haya buena visibilidad. Será una bonificación del 50% para residentes o nacidos en Sevilla que acrediten mediante DNI o certificado de empadronamiento que su lugar de nacimiento o domicilio de residencia es en Sevilla capital, no siendo válido para los visitantes de los municipios de la provincia.

En este sentido, para los adultos la entrada de 14 se quedaría en 7 euros, la de niños (de 4 a 14 años) seguiría a 5,50 euros; y luego las tarifas reducidas para mayores de 65 años que se quedaría en 5,50 euros, al igual que la de estudiantes y personas con discapacidad. Se deberá presentar acreditación en la puerta de acceso. Estos pases bonificados están disponibles de lunes a jueves y el horario de entrada sería a las 19 horas.

Por otro lado, existe la posibilidad de adquirir un pack de entradas (de 4 a 10). El precio es por persona. Es requisito imprescindible sería que al menos uno de los asistentes sea un menor y se requerirá acreditación en la puerta de acceso.

Nuevo recorrido

Los esculturales jardines del Real Alcázar se transformarán en siete zonas diferenciadas, cada una convertida en un universo de luz, arte y simbolismo que invita al visitante a sumergirse en la historia a través de un lenguaje único y contemporáneo. El recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos.

El acceso será por el Patio de Banderas por la Puerta del Apeadero y la salida se situará en la Puerta de la Alcoba, en el Paseo de Catalina de Ribera en los Jardines de Murillo.

Horarios: Lunes, martes y miércoles: 19:00 – 21:30h; jueves: 19:00 – 22:00h; viernes y sábado: 19:00 – 22:45 y domingo: 19:00 – 21:30

La experiencia se completa con videoproyecciones, efectos visuales y sonoros, fábulas originales de carácter simbólico, así como la puesta en valor de elementos arquitectónicos clave como la Puerta de Marchena, el Cenador del León o la Fuente de la Fama, que se iluminarán digitalmente. Además, una banda sonora original y tecnología de última generación para este espectáculo único en el mundo.