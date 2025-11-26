Suscríbete a
Estos son los barrios de Sevilla que tendrán parques navideños con atracciones, mercadillos y sorpresas

Prado de San Sebastián, la Plaza de la Encarnación o la Alameda de Hércules son algunos de los lugares donde se respirará la verdadera esencia navideña

Qué hacer en Sevilla esta Navidad 2025: encendido de luces, zambombas, mercadillos y atracciones

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad de Sevilla de 2025?

El pasado mercado navideño de Torre Sevilla ABC sevilla

Pablo Torres

Sevilla

Cada día, la ciudad de Sevilla va cogiendo más ambiente navideño. Decoraciones navideñas por las calles, escaparates adornados con pegatinas de los Reyes Magos y Papa Noel, puestos navideños y diferentes belenes expuestos en las entradas de las casas. Sin embargo, el encendido de las luces de navidad el próximo sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas ... indicará el comienzo de esta época del año tan especial.

