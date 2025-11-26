Estos son los barrios de Sevilla que tendrán parques navideños con atracciones, mercadillos y sorpresas

Cada día, la ciudad de Sevilla va cogiendo más ambiente navideño. Decoraciones navideñas por las calles, escaparates adornados con pegatinas de los Reyes Magos y Papa Noel, puestos navideños y diferentes belenes expuestos en las entradas de las casas. Sin embargo, el encendido de las luces de navidad el próximo sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas ... indicará el comienzo de esta época del año tan especial.

De esta manera, toda la ciudad y, en especial, los diferentes barrios sevillanos se han volcado para vivir el auténtico espíritu de la Navidad. Fruto de este ímpetu y esta emoción por el nacimiento del niño Jesús, los barrios de Sevilla Este han organizado más de 150 actividades bajo el nombre de «La Navidad llega por el Este»

Más allá de los villancicos, las zambombas, los heraldos, las cabalgatas y los talleres navideños dirigidos a los más pequeños, cada barrio mostrará su propia identidad para ambientarse de distinta forma con sus propios parques navideños temáticos.

Por ello, distintos espacios de la ciudad se convertirán en auténticas plazas navideñas con atracciones infantiles, talleres dirigidos a los más pequeños, mercados navideños e incluso las visitas de Papa Noel, el Heraldo Real o los propios Reyes Magos.

¿Dónde estarán estos parques navideños?

Para poder disfrutar de esta experiencia, los sevillanos tendrán que visitar el Prado de San Sebastián, el parque Sur de Bermejales situado en la Avda. de Irlanda, la calle Flor de Papel en frente al instituto Margarita Salas, la Plaza Diputado Ramón Rueda, la Explanada Gol Sur Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la Plaza de la Encarnación y la Alameda de Hércules.

Parques navideños Distrito Sur: Prado de San Sebastián

Distrito Bellavista-La Palmera: Parque Sur de Bermejales (Avda. de Irlanda)

Distrito Este - Alcosa – Torreblanca: Calle Flor de Papel (frente al IES Margarita Salas)

Distrito Norte: Plaza Diputado Ramón Rueda

Distrito Nervión: Explanada Gol Sur Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Distrito Casco Antiguo: Plaza de la Encarnación y Alameda de Hércules

Zambombas

A su vez, la fiesta, las risas y la buena música no podrán faltar durante el adviento. De esta manera, Participación Ciudadana ha programado una serie de zambombas navideñas que llegarán a todos los distritos de manera gratuita. Desde el martes 2 de diciembre hasta jueves 11 de diciembre se desarrollarán diversas zambombas, exactamente 11. Dentro de estas destacan la zambomba de Alicia Gil en la parroquia de San Jacinto, la zambomba de Jeromo Segura en el Teatro Alameda o la zambomba de Triana en el Centro Cívico Cerro del Águila.

Todas estas plazas y actividades supondrán un plan en familia obligado para hacer este mes de diciembre, en el que tanto los más pequeños como los más mayores podrán disfrutar en primera persona de la verdadera esencia sevillana en Navidad.