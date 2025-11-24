Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla se llenará de zambombas gratuitas esta Navidad: estas son las fechas y los horarios

Once actuaciones musicales llevarán la alegría y el espíritu navideño a todos los rincones de Sevilla

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad de Sevilla de 2025?

Imagen de archivo de un grupo de zambomba
Imagen de archivo de un grupo de zambomba javier fernández
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La capital hispalense empieza a descontar los días para encender su Navidad. Los más de 600.000 habitantes que habitan los once distritos de la ciudad se contagiarán a partir de este jueves 27 de noviembre del espíritu navideño.

El de Sevilla Este será el encargado de inaugurar la festividad con su programación ... 'La Navidad llega por el Este'. Por ello, serán los primeros en encender la navidad de la capital sevillana este jueves, mientras que el resto de barrios lo hará el sábado 29 cuando se produzca el alumbrado en la Avenida de la Constitución.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app