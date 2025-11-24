Sevilla se llenará de zambombas gratuitas esta Navidad: estas son las fechas y los horarios

La capital hispalense empieza a descontar los días para encender su Navidad. Los más de 600.000 habitantes que habitan los once distritos de la ciudad se contagiarán a partir de este jueves 27 de noviembre del espíritu navideño.

El de Sevilla Este será el encargado de inaugurar la festividad con su programación ... 'La Navidad llega por el Este'. Por ello, serán los primeros en encender la navidad de la capital sevillana este jueves, mientras que el resto de barrios lo hará el sábado 29 cuando se produzca el alumbrado en la Avenida de la Constitución.

A partir de ese momento, comenzará la época más mágica del año en la ciudad con más de 150 actividades dedicadas a toda la familia, especialmente para los más pequeños de la casa. Entre ella destacan las once zambombas gratuitas que recorrerán con sus villancicos toda la ciudad. Zambombas en los barrios de Sevilla 2025 Desde el Ayuntamiento de Sevilla se han programado once zambombas, una en cada uno de los distritos. La mayoría de ellas se celebrarán en sus centros cívicos y la entrada a todas es libre y gratuita hasta completar aforo. Las actuaciones musicales navideñas vendrán de la mano de zambombas flamencas o agrupaciones musicales navideñas. A continuación fecha, hora y lugar de todas las zambombas de Sevilla. Fecha, hora y lugar de las zambombas Distrito Macarena : martes 2 de diciembre a las 20,00 horas; Zambomba Manuel de la Tomasa en el Hogar Virgen de los Reyes

Distrito Triana : martes 2 de diciembre a las 21,00 horas; Zambomba Alicia Gil en la Parroquia de San Jacinto

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca : miércoles 3 de diciembre a las 20,00 horas; Zambomba Alicia Gil en el Centro Cívico Sevilla Este

Distrito Norte : miércoles 3 de diciembre a las 20,00 horas; Zambomba Manuel de la Tomasa en el Centro Cívico Monasterio de San Jerónimo

Distrito Nervión : jueves 4 de diciembre a las 21,00 horas; Zambomba en Alicia Gil en la Parroquia de la Concepción Inmaculada

Distrito San Pablo-Santa Justa : jueves 4 de diciembre a las 20,00 horas; Zambomba Jeromo Segura en Centro Cívico San Pablo

Distrito Casco Antiguo : martes 9 de diciembre a las 20,00 horas; Zambomba Jeromo Segura en Teatro Alameda

Distrito Sur : martes 9 de diciembre a las 20,00 horas; Zambomba de Triana en el Centro Cívico Torre del Agua

Distrito Bellavista-La Palmera : miércoles 10 de diciembre a las 20,00 horas: Zambomba Jeromo Segura en el Centro Cívico Bellavista

Distrito Cerro-Amate ; jueves 11 de diciembre a las 20,00 horas: Zambomba de Triana en el Centro Cívico Cerro del Águila.

Distrito Los Remedios; jueves 11 de diciembre a las 20,00 horas: Zambomba Manuel de la Tomasa en IES Politécnico Plazas Navideñas en Sevilla Atracciones infantiles, talleres para los más pequeños de la casa, mercados navideños o visitas de los protagonistas de la Navidad - Papá Noel, Heraldo Real o los Reyes Magos- se llevarán a cabo en las plazas navideñas de los distritos. A continuación su ubicación: Distrito y ubicación de las Plazas navideñas Distrito Sur : Prado de San Sebastián

Distrito Bellavista-La Palmera : Parque Sur de Bermejales (Avda. de Irlanda)

Distrito Este - Alcosa – Torreblanca : Calle Flor de Papel (frente al IES Margarita Salas)

Distrito Norte : Plaza Diputado Ramón Rueda

Distrito Nervión : Explanada Gol Sur Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Distrito Casco Antiguo: Plaza de la Encarnación y Alameda de Hércules

